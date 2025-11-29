Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Romeo Santos: 14 años de un recorrido musical independiente de Aventura, pero centrado en la bachata

Siete discos componen su propuesta: "Fórmula Vol. 1", "Fórmula Vol. 2", "Golden", "Utopía", "Fórmula Vol. 3" y “Better late tan never”

El cantante Romeo Santos cuando se presentó en un concierto de formato 'listening party' previo al lanzamiento de su nuevo álbum el miércoles, en el Madison Square Garden en Nueva York (Estados Unidos).Angel Colmenares/EFE

NikaulY GarcíaSanto Domingo

Hace 14 años Romeo Santos tomó una decisión que puso un antes y un después en su vida artística, construyendo una carrera en solitario sólida, superando la etiqueta de exvocalista de Aventura y estableciéndose como el 'Rey de la Bachata'.

Su carrera como solista no solo es variada dentro de un mismo género (la bachata), sino que también muestra un desarrollo continuo y apostando a novedades en la lírica y la propuesta sonora en cada álbum, rompiendo así múltiples récords, evidenciando que su éxito proviene de la innovación, la creatividad y el respeto hacia sus raíces musicales.

Sus pasos en el ritmo autóctono dominicano, declarado por la Unesco, el 11 de diciembre de 2019, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 

Romeo se lleva los aplausos como un ingenioso apostador a la fusión de la bachata con otros géneros, sobre todo el pop y el rhythm and blues, además de exponer narrativas distintas, a veces combinando el inglés y el español (bilingüe), sobre las relaciones y el amor, así como el constante recurso de las colaboraciones con artistas de renombre internacional de diferentes géneros.

VIDEO. Usher, Romeo Santos  'Promise'. 


Su viaje en solitario comenzó con "Fórmula, Vol. 1" en 2011. Desde el 8 de noviembre de ese año plantó claro su norte con un disco-fusión de bachata con R&B y pop, con elementos bilingües en sus letras, presentando la propuesta de “fórmula” que marcaría su trayectoria.

El triunfo fue inmediato, convirtiéndose en el álbum latino más vendido en Estados Unidos durante 2012, gracias a canciones como "You" y "La diabla" y las colaboraciones con artistas como Usher ("Promise"), Lil Wayne ("All Aboard"), Tomatito ("Mi santa") y "Debate de 4" (feat.Anthony "El Mayimbe" Santos, Luis Vargas, Raulín Rodríguez).

VIDEO. "Propuesta Indecente" by Romeo Santos)


Tres años más tarde de su laboratorio creativo produjo "Fórmula, Vol. 2" en 2014, donde reelaboró su sonido. Y el resultado se evidenció en una mayor acogida que el anterior.

Este álbum, lanzado el 25 de febrero de 2014, se centró en bachatas llenas de sensualidad, logrando una hazaña notable al estar más de cien semanas en el primer puesto de la lista Top Latin Albums de Billboard.

Canciones como "Propuesta indecente" y "Odio" se transformaron en éxitos mediáticos. Las colaboraciones aumentaron en ambición. Romeo volvió a recurrir a este recurso con artistas de renombre como Drake ("Odio"), Nicki Minaj ("Animales") y Marc Anthony ("Yo También").

Romeo mantuvo las letras de amor, desamor, placeres y amarguras, pero en "Fórmula Vol. 2" se evidencia una intención lírica más personal y de temas sociales, como la historia que trata sobre las preferenciales sexuales con el retrato de un caso de un adolescente gay en "No tiene la culpa".

VIDEO. Romeo Santos - "Héroe Favorito" (Official Video)  


En 2017 hubo un rompimiento en el sonido y el tratamiento de las historias. "Golden", lanzado el 21 de julio de ese año, reflejó su madurez artística y una mirada más centrada en la bachata tradicional, sin dejar de lado ese toque contemporáneo y actualizado que Romeo dominaba a la perfección.

En "Golden" abordó temas más reflexivos como "Sobredosis" y logró conectar diversas generaciones al colaborar con el legendario Julio Iglesias en "El Amigo" y con nombres del género urbano como Daddy Yankee y Nicky Jam en "Bella y sensual" o Ozuna, "Sobredosis", además del renombrado Juan Luis Guerra en "Carmín".

Otros títulos fueron "Héroe favorito", "Imitadora" y "Perjurio", "Tuyo", "Centavito", "Reina de papi".

VIDEO. "Canalla". Romeo Santos & El Chaval de la Bachata. 


Utopía": LA REVALORIZACIÓN de los tradicionales

El mayor de sus retos le valió una recompensa de dimensiones históricas. En 2019 fue lanzado "Utopía", un álbum en el que compartió con sus antecesores y que marcaron el sonido distintivo de la bachata.

Este álbum fue su mejor concepción como productor, compositor y creativo al lograr lo que parecía imposible: colaboraciones con casi todos los bachateros tradicionales, convirtiéndose en un histórico homenaje a los pioneros del ritmo dominicano.

Antony Santos "El Mayimbe", Frank Reyes, Raulín Rodríguez, Elvis Martínez, El Chaval de la Bachata, Kiko Rodríguez, Teodoro Reyes, Joe Veras, Zacarías Ferreira, Luis Vargas y el dúo Monchy & Alexandra resaltaron en los titulares de la época. Con cada uno de ellos Romeo grabó un tema.

El álbum no solo elevó a estas leyendas en las listas internacionales, sino que culminó en un concierto histórico en el MetLife Stadium. También marcó el esperado reencuentro con Aventura en el exitoso sencillo "Inmortal".

VIDEO. Romeo Santos, ROSALÍA performing El Pañuelo.


Finalmente, el ciclo se cerró en 2022 con "Fórmula, Vol. 3", la reafirmación de su reinado. Este trabajo se destaca por su nueva mirada a la diversidad de géneros, aventurándose en fusiones con música regional mexicana, trap y ritmos afro-caribeños.

Las colaboraciones volvieron a estar en primera línea, incluyendo a la española Rosalía en "El Pañuelo", el norteamericano Justin Timberlake en "Sin Fin" y al mexicano Christian Nodal en "Me Extraño", evidenciando que la "fórmula" de Romeo es su habilidad para manejar y adaptarse a cualquier estilo musical sin perder su identidad, marcada por su peculiar y contagiante timbre de voz.

Romeo regresa en este final de 2025 de manera sorpresiva en un mano a mano con quien en un momento determinado la farándula lo daba como su archirrival: Prince Royce.

Ambos son esenciales en la evolución y expansión internacional de la bachata en los últimos diez años y esta colaboración en el álbum, “Better late than never” (“Mejor tarde que nunca”), es un acontecimiento musical que redimensiona la bachata, revalidando su permanencia y su enganche con las nuevas generaciones.

