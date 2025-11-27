Romeo Santos en La Casa de Alofoke: "Yo he cometido errores"
“Te puedo decir que he sido muy muy afortunado de que no me han expuesto con tal cosa, pero son errores iguales a los que han cometido alguno de ustedes”, explicó Santos.
Los bachateros dominicanos, Romeo Santos y Prince Royce, visitaron “La Casa de Alofoke 2”, en el marco de la final de la segunda temporada del reality show.
Los artistas se encuentran en el país luego de haber anunciado su nuevo disco “Better than late never” (Mejor tarde que nunca, en español). Los bachateros compartieron con los participantes del show, y escucharon varias de las canciones del álbum que se estrenará este 28 de noviembre.
Los exponentes revelaron detalles de su colaboración, el tiempo trabajando juntos, sus pasiones y pasatiempos. Al hablar de controversias, una de las confesiones realizadas por Romeo Santos, son los errores que ha cometido.
“Yo he cometido errores. Te puedo decir que he sido muy, muy afortunado de que no me han expuesto con tal cosa, pero son errores iguales a los que han cometido alguno de ustedes”, explicó.
Al ser cuestionado sobre si ha rechazado alguna mujer por ser un hombre de familia, el intérprete de “Imitadora” dijo que, “esos han sido parte de mis errores”. Ante esto, indicó ser un hombre renovado y enfocado en hogar.
Asimismo, el cantante dijo que siempre está trabajando, pero disfruta jugar baloncesto, ver películas, y correr.
Santos y Royce manifestaron su intención en hacer una gira juntos luego de que el álbum se estrene.