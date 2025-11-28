Abrazados a la bachata: Romeo Santos y Prince Royce inmortalizan su amistad en un álbum juntos

A pesar de que a inicios de la carrera de Prince Royce en el año 2010, las comparaciones con Romeo Santos abundaban por la similitud del tipo de música que ambos hacen: bachata pop romántica.

Los fanáticos estaban convencidos de que los cantantes mantenían una rivalidad, recordando que los pioneros de este estilo jovial en el género tropical son los integrantes de la agrupación Aventura, liderado por Santos.

Sin embargo, los artistas se encontraban forjando una amistad mientras hacían caso omiso a los comentarios que atentaban contra su relación, que hoy 28 de noviembre tiene como resultado su primera colaboración. No una canción, sino un álbum completo, donde ninguno tuvo más protagonismo que el otro.

Aunque estuvieron trabajando desde el 2017, cuando grabaron el primero de tres intentos fallidos, fue durante un viaje en 2023 que nació “Better late than never” (“Mejor tarde que nunca”), el sexto álbum de estudio de Romeo Santos y el octavo de Prince Royce, iniciando con el tema “Mi plan”.

El miércoles, el Madison Square Garden de Nueva York sirvió de escenario para la fiesta de escucha del disco de trece canciones. Miles de personas asistieron al evento, donde Santos y Royce se reunieron para disfrutar y corear cada uno de los temas.

Entre las composiciones que destacan dentro del álbum, se encuentran:

“Menor” junto al talento emergente Dalvin La Melodía. Santos explicó que durante mucho tiempo fue acusado de no apoyar a los nuevos artistas, así que consideró que esta oportunidad sería la ideal para comenzar hacerlo.

“A mí se me ha atacado o se nos ha atacado bastante (A Royce y a él) por no colaborar con los relevos, que yo creo que este es el perfecto para ser el primero y que vengan muchos más”, dijo en entrevista con Billboard.

“Dardos”, compuesta por una letra profunda de desamor y considera la favorita de Romeo Santos.

“Blanca Nieves”, un reto para Prince Royce por su letra fuerte.

“Ay San Miguel”, una mezcla de afrobeat y bachata, donde también participa el bajita Max Agende Santos. También suenan atabales (palos) en su intro, con lo cual hacen honor a sus orígenes afrolatinos.

La lista se completa con “Better late than never”, “Estocolmo”, “Lokita por mí”, “Jezabel”, “La amaré”, “Celeste”, “Encerrados” y “La última bachata”.

A la velada también asistieron miembros de la prensa nacional e internacional, figuras de la industria musical, familiares y amigos de Romeo Santos y Prince Royce, quienes se expresaron admiración mutua y protagonizaron una divertida batalla de sus mejores canciones a petición de los presentes que se negaron a dejarlos ir sin escuchar icónicos temas como “La carretera”, “Propuesta indecente”, “Corazón sin cara”, “Eres mía”, “El amor que perdimos”, “Promise”, entre otras. También mostraron una fotografía de ambos cuando Royce era apenas un niño y Santos visitó su casa en Acción de Gracias mientras gozaba de su éxito con Aventura.

Romeo Santos y Prince Royce en el Madison Square Garden.Foto: fuente externa

Romeo Santos y Prince Royce se veía distantes ante el ojo público y ni fue hasta principios de 2025 que se dejaron ver compartiendo, sin levantar sospechas del álbum secreto que lanzarían once meses después.

A raíz de sus vacaciones de Año Nuevo en el mismo lugar con sus respectivas familias, en el mes de mayo, periodistas de LISTÍN DIARIO cuestionaron a Royce sobre su reciente cercanía con Santos y si en ese momento existía la posibilidad de unirse en un proyecto.

“Ojalá que sí, vamos a ver... Cuando llegue el momento adecuado quizás. Yo siempre he tenido una buena amistad con Romeo de verdad y le tengo admiración, desde siempre”, respondió entre risas Royce, quien siempre confesó ser un admirador de Santos.

Después de empezar un marketing en solitario, Santos reveló el secreto mejor guardado.

El anuncio se hizo a través de un reel publicado en sus redes sociales, donde aparece Romeo Santos junto a Prince Royce, dos de las figuras más influyentes de la bachata y la música latina, acompañado de un mensaje narrado por Daniel Habif. Luego, protagonizaron una portada de Billboard donde despejaron todas las dudas de sus fanáticos.

El trabajo musical fue realizado con total hermetismo, incluso para familiares y amigos. El artículo revela que un hermano de Prince Royce que trabaja como fotógrafo en Nueva York "se enteró del proyecto solo después de ser citado para esta portada de Billboard Español y ver el nombre de ambos artistas en el call sheet", según la revista.

Santos realizará un encuentro con fans en Long Island, en Looney Tunes Record Store- West Babylon, NY, a las 3pm de este viernes y el 30 de noviembre otro instore en Los Ángeles, a las 4pm en Fringerprints Music - Long Beach, CA.

En Halloween, Santos salió a las calles de Nueva York disfrazado de Ace Ventura tras casi siete meses ausente de redes sociales para anunciar el lanzamiento de su sexto álbum de estudio.