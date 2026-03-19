Isaura Taveras afirma que está vetada de Premios Soberano por criticar conducción de Julio Sabala

La veterana comunicadora Isaura Taveras afirmó que lleva dos años vetada de la premiación que organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Taveras confesó que en sus más de dos décadas de carrera en los medios nunca he recibido una nominación a Premios Soberano, pero su relación empeoró cuando criticó la conducción de Julio Sabala de la entrega del año 2023.

La presentadora se refirió a Karen Yapoort, quien prefirió no hablar sobre el trabajo de Georgina Duluc en la más reciente edición de los Soberano para no "tullirla".

Asimismo, Taveras explicó que la producción suele castigar a quienes trabajen en el espectáculo y lo critiquen.

"Ella se cuidó de eso y me parece que si ella entiende que debe dejar de decir lo que piensa para pertenecer a este gremio y que la sigan llamando está perfecto porque ella no vive de hacer farándula, de opinar y de decir en un programa de panel lo que piensa sobre ningún espectáculo", expresó.

"En mi caso en su momento, que estaba en El Mañanero y me pagaban para opinar, tenía que hacerlo, y dije perfectamente lo que pensaba aunque estuve en la producción", precisó.