Vakeró desecha medallas de Premios Soberano: “No todo lo que brilla es transparencia”

El rapero Vakeró se pronunció contra la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) tras no resultar ganador en la categoría Videoclip con su tema "Arte" de Premios Soberano 2026.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el exponente urbano mostró un cubo lleno de basura con las medallas que ha recibido como nominado de la premiación a lo largo de su trayectoria.

"Anoche confirmé algo que hace tiempo vengo sintiendo con @premiosoberano. Perder no me duele. Yo he perdido antes, y he sabido aplaudir, felicitar y seguir caminando con respeto. Pero cuando el resultado no refleja lo que el pueblo expresa, entonces no estamos hablando de arte… estamos hablando de otra cosa", escribió en el post.

"A mí me enseñaron que cuando se abre una votación al público, es porque la voz del público cuenta.Si no cuenta, entonces no es participación… es ilusión. No cuestiono el talento de nadie. Cuestiono el proceso. Porque un premio que nace del arte, debe respetar al artista. Y un premio que involucra al pueblo, debe honrar la decisión del pueblo", añadió.

El artista, quien en el año 2010 ganó su primera estatuilla de Premios Casandra (ahora Soberano) en la categoría Artista Urbano del Año, cuestionó la veracidad en la que el gremio elige al ganador.

"He sido leal a estos premios desde sus tiempos de Premios Casandra hasta lo que hoy conocemos como Premios Soberano.Aun así, hoy me toca decir lo que siento", continuó.

"No todo lo que brilla es transparencia. Y no todo lo que se aplaude… es justo. Al final, mi mayor premio sigue siendo el mismo. el cariño real de la gente que paga una boleta, que canta mis canciones, y que me respalda en cada tarima. Ese sí no se manipula. Ese sí no se difiere. Ese sí es verdad y no se compra. M...erda pa ustedes", concluyó.