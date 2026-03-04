Sophinel Báez se disculpa con Clarissa Molina y revela que entrevista fue grabada hace 4 años

Luego de que Clarissa Molina amenazara con tomar acciones legales contra Sophinel Báez, la exreina de belleza pidió disculpas por sus declaraciones durante una entrevista que, según ella, fue grabada hace aproximadamente cuatro años.

Báez también afirmó que había pedido la eliminación del material audiovisual, pero que recientemente fue publicado sin su autorización por el productor y periodista Juan Carlos Albelo.

"A pesar de esta solicitud, el contenido fue difundido recientemente sin mi autorización, acompañado de un enfoque y un titular que considero sensacionalista y perjudicial para ambas partes involucradas, sin tomar en cuenta el daño que podrían generar la publicación de fragmentos editados de una conversación mucho más amplia", expresó Báez.

Durante una serie de relatos sobre el Miss República Dominicana Universo, la representante de San Francisco de Macorís en el certamen del año 2015 afirmó que su excompañera había ganado la corona tras aceptar reunirse en una habitación de hotel con un patrocinador.

“Yo sabía que iba a pasar, sabía que la ganadora iba a ser ella”, dijo Báez.

Báez también mencionó que Dayanara Torres estuvo de como jurado del concurso en esa ocasión y le dijo que la corona era para ella, sin embargo, la Miss Universo boricua negó el señalamiento.

Por su lado, Albelo también expresó sus disculpas y eliminó la entrevista tras recibir un mensaje del abogado Julio Cury, representante legal de Molina, solicitando la edición del título del video.

"Lamento todo esto con respecto a Sophinel, quien es la primera persona a la que me debo porque me cedió una entrevista para un contenido mío", precisó Albelo.