Clarissa Molina desmiente a Sophinel Báez y amenaza con demandarla por emitir “información falsa”

La actriz y comunicadora Clarissa Molina desmintió categóricamente las declaraciones sobre su persona que fueron realizadas por la exreina de belleza Sophinel Báez durante una entrevista realizada por el periodista Juan Carlos Albelo en el canal de YouTube de "Trayectoria RD".

Asimismo, Molina informó que apoderó una firma de abogados en Santo Domingo, a los fines de iniciar las acciones legales pertinentes, que se extenderán a aquellos medios de comunicación y plataformas digitales que se hagan eco de la "información falsa" emitida por Báez.

Además, aclaró que no realizará declaraciones adicionales y que este comunicado constituye su única posición oficial sobre el tema.

Durante una serie de relatos sobre el Miss República Dominicana Universo, la representante de San Francisco de Macorís en el certamen del año 2015 afirmó que su excompañera había ganado la corona tras aceptar reunirse en una habitación de hotel con un patrocinador.

“Yo sabía que iba a pasar, sabía que la ganadora iba a ser ella”, dijo Báez.

Báez también mencionó que Dayanara Torres estuvo de como jurado del concurso en esa ocasión y le dijo que la corona era para ella, sin embargo, la Miss Universo boricua negó el señalamiento.