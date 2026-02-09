Tania y Luisín Jiménez le ponen rostro a la edad en el amor; él dice no se puede exigir, ella: no hagan caso

Tania Báez y Luisín Jiménez tienen un tema abierto en el debate público: la edad para enamorarse y a lo que el hombre o la mujer deben aspirar como pareja después que se camina cerca de la frontera entre la juventud y la vejez. La veterana comunicadora abrió el debate al revelar en una entrevista en “Luz García El Podcast”, la semana pasada, que terminó con su reciente pareja, Gustavo Guzmán, e inmediatamente mencionó las características que busca en su próximo compañero de vida.

“Yo necesito una persona que esté igual que yo, o hasta mejor que yo para admirarlo porque la mujer necesita un hombre que admire, yo necesito una persona que pueda proveerme emocionalmente, que pueda proveerme seguridad, que pueda proveerme financieramente. No es que yo lo necesite para vivir, pero sí me gusta que ese hombre me pague el restaurante, que nos vayamos de viaje”, explicó.

Entonces, Luisín Jiménez entró en la discusión ya pública y fijó posición: "Los que tenemos más de 60 años no estamos en condición de exigir, estamos en condición de agradecer. Lo demás es teoría. A nuestra edad se dificulta conseguir trabajo, se dificulta seleccionar pareja. Ley de vida".

SU MENSAJE

Tania entonces apeló al ejército femenino para su defensa: “Quiero decirles algo a las mujeres que están escuchando mensajes que intentan achicarnos, mensajes de mentes limitadas, machistas, que se resisten a evolucionar, que te dicen que por tu edad ya no deberías exigir, que deberías agradecer lo que aparezca, que tu valor se mide por un número, por tu edad, oye bien: no les creas”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el valor de la mujer no se mide por la edad. “Las mujeres no somos un número, somos presencia, somos criterio, y eso no se vence con los años; todo lo contrario, se pule”.

La comunicadora exhortó a no guardar silencio ante discursos que intentan reducirlas: “No bajo la cabeza para que otros se sientan cómodos. Tenemos derecho a exigir respeto a cualquier edad... Nosotras tenemos que liderar esta conversación a los 20, 30, 40, 50, 60 y más”.

OTROS TEMAS

Tania Báez también sostuvo que su participación en el podcast abordó múltiples temas, pero que algunos medios y comentaristas se enfocaron únicamente en su edad, su estatus sentimental y sus exigencias en el amor.

“Fue una entrevista riquísima, hablamos de sororidad, amor propio y muchos temas, sin embargo, parece que solo dos preguntas fueron relevantes para algunos: mi edad y mi estatus sentimental. ¡Wao, me siento JLo!”, comentó al abundar sobre la conversación con Luz García.

Báez también reaccionó a los comentarios del comunicador Luisín Jiménez, quien de manera burlona aseguró que a los 60 años no se está para exigir sino para agradecer, haciendo un llamado a Tania a bajar sus estándares con los hombres y tener a alguien en su vida agradecerlo.

Asimismo, la comunicadora vinculó su postura con su más reciente proyecto teatral, destacando que estas reflexiones dieron origen a la obra “Sin permiso”, una producción escrita para mujeres de distintas generaciones.

“Esta conversación hay que liderarla sin pedir permiso, porque nos hemos ganado el lugar que ocupamos”, expresó la también coach.

La discusión ha producido cientos de comentarios en las distintas redes sociales, así como programas de radio y televisión en República Dominicana.