"Club de solteras de oro": comunicadoras dominicanas que esperan por un nuevo amor

Luego de casi tres años de relación Tania Báez anunció su separación del empresario Gustavo Guzmán. La veterana comunicadora y coach motivacional regresó a la soltería. Se recuerda que estuvo casada desde los 21 años con el actor y showman Carlos Alfredo Fatule, de quien se divorció en el 2004.

El artista y la presentadora de televisión se conocieron en su juventud, mientras vivían en La Romana, donde ambos nacieron, tuvieron a sus dos hijas mayores, Techy y Karla, residieron varios años en Miami y decidieron separarse “amigablemente” tras 18 años de matrimonio.

Luego, Báez se casó en el año 2012 con Francis Jiménez, quien fue su esposo hasta finales del 2021.

Durante una entrevista en “Luz García El Podcast” la semana pasada, Báez reveló que terminó con su reciente pareja, Gustavo Guzmán, e inmediatamente mencionó las características que busca en su próximo compañero de vida.

“Yo necesito una persona que esté igual que yo, o hasta mejor que yo para admirarlo porque la mujer necesita un hombre que admire, yo necesito una persona que pueda proveerme emocionalmente, que pueda proveerme seguridad, que pueda proveerme financieramente. No es que yo lo necesito para vivir, pero sí me gusta que ese hombre me pague el restaurante, que nos vayamos de viaje”, explicó.

Otras veteranas de la comunicación, entre ellas Milagros Germán, Zoila Luna, Mariasela Álvarez, Jatnna Tavárez, Nuria Piera y Luz García se han expresado sobre su soltería y las expectativas sobre una nueva relación amorosa.

Milagros Germán en una imagen del programa "Top 13".foto: fuente externa

MILAGROS GERMÁN

Públicamente, Milagros Germán ha expuesto dos etapas de su vida sentimental: su matrimonio de 8 años con el político Hatuey de Camps y su romance con el productor René Brea.

La presentadora de televisión y el fundador del Partido Revolucionario Social Demócrata se casaron en el año 1982 y procrearon tres hijos juntos, Milagros Marina, Álvaro y Andrea.

En 2005, Germán demandó a su productor por supuesta violación a la ley de derechos de autor en perjuicio del concepto de su programa “Chevere Nights”. En ese momento, la prensa señaló que el idilio entre ambos terminó en los tribunales.

Sin embargo, fue en el año 2017 cuando “La Diva” habló abiertamente sobre su relación con Brea, mencionando que la diferencia de edad y el carácter de ambos influyeron en la separación.

“Eso nos llevó al traste de la relación que terminó de la forma que terminó. Nosotros duramos cerca de dos o tres años”, declaró en el programa “Trayectoria”.

Germán ha reiterado que tiene “la venta pesada” y no logra encontrar un hombre con quien compartir sentimentalmente, a pesar de no ser una mujer exigente.

Se recuerda que Germán confesó que el salsero nicaragüense Luis Enrique trató de cortejarla, pero ella se “dilató por estar de estúpida” y no se dio.

También fue vinculada con el periodista cubano Roberto Cavada, sin embargo, ambos aclararon que solo tienen una buena amistad.

Zoila Luna tiene un tiempo soltera.

ZOILA LUNA

Hace casi 6 años, la psicóloga y locutora Zoila Luna reveló que se separó de Carlos Jiménez, quien a mediados de enero falleció.

Aunque es madre de dos hijas, Crystal y Ámbar, se desconoce públicamente sobre la identidad de ambas mujeres, quienes forman parte del programa de radio “Solo para mujeres”.

Luna ha expresado en varias ocasiones que ser soltera es una elección y que la mujer se vuelve más exigente con el tiempo y el éxito que tiene.

Jatnna Tavárez, comunicadoraJorge Martínez / LD

JATNNA TAVÁREZ

De manera amistosa, Jatnna Tavarez, una de las máximas representantes de la televisión, y el próspero empresario Manolo Hazoury se separaron en 2015 tras 20 años de matrimonio y una hija que adoptaron juntos.

Tavárez ha sido discreta con su vida privada, e incluso, reveló que de joven tampoco fue de tener muchos novios.

En agosto del año pasado, la comunicadora y abogada contó en “Luz García El Podcast” que “un compañero es muy importante sobre todo si uno va cumpliendo años” y aseguró no estar cerrada al amor, aunque admitió que sus prioridades han cambiado.

“No es que te pongas más exigente. Después que tú estás sola muchos años, tú sabes perfectamente qué tú quieres y qué no quieres. Entonces, tampoco podemos ir de pretenciosos por ahí, porque yo tengo mis defectos”, reconoció.

Mariasela Álvarez conduce su programa por Color Visión.

mariasela álvarez

El último y único amorío que se conoció de Mariasela Álvarez tras su divorcio fue con el cantautor Bobby Delgado.

La ex Miss Mundo sostuvo un matrimonio con el empresario Alberto del Pino durante 27 años y tuvieron cuatro hijos: Andrés Alberto, Chantal, Rebeca y Emmanuel.

La pareja se casó por la iglesia el 7 de enero del año 2004, justamente 20 años después de su boda civil, y se separaron en 2011.

Con Bobby Delgado, Álvarez confirmó su noviazgo en 2013, mientras ella tenía 50 años, teniendo al menos 10 años de diferencia.

Álvarez confesó en una entrevista en “Me gusta de noche” que no es una persona que se enamora fácilmente y “menos ahora con la madurez”, que siempre hay enamorados y busca un hombre inteligente con el que haga “clic”.

Luz García no se volvió a casar.Fuente externa

luz garcía

Otra comunicadora que se presume soltera es Luz García, quien ha mantenido su vida amorosa bajo perfil. En 2025 dijo a Listín Diario que su propio hijo le insta a que se busque un novio.

“Creo en la vida de pareja y claro que me encantaría casarme”. expresó a la periodista Ynmaculada Cruz Hierro. Luego agregó: “Me quiero casar, decretado, mandándoselo al universo”.

Luz García se casó en abril de 2008 con el mayor general José Miguel Soto Jiménez, exministro de las Fuerzas Armadas dominicanas, con quien procreó un hijo que en la actualidad tiene 15 años de edad. La pareja anunció su separación por mutuo acuerdo en noviembre de 2010, tras dos años y siete meses de matrimonio.

García inició una relación con el periodista Pablo McKinney dos años después de divorciarse.

Así como de sorpresivo fue su romance, también lo fue su rompimiento. Los comunicadores concluyeron su noviazgo pocos meses más tarde de salir juntos públicamente por primera vez al Teatro Nacional.

Nuria Piera se mantiene soltera, pero abierta al amor.Listin Diario

NURIA PIERA

La veterana comunicadora Nuria Piera ha mantenido su vida amorosa de manera discreta en mucho tiempo. De forma oficial se conoció su relación con su colega periodista Pablo McKinney, con quien procreó una hija.

En algún momento ha dicho que su corazón y su cama están “anchos y vacíos”, que sigue soltera y no sabe sí en verdad casarse, pero está abierta al amor. También se refirió a que hay hombres que pueden intimidarse ante ella.

Su hombre ideal es que la respete y valora la inteligencia por encima de la belleza, según dijo hace dos años en una entrevista en el programa “Énfasis con Iván Ruiz” (Color Visión).