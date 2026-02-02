Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Tania Báez revela que terminó su relación con Gustavo Guzmán

Báez y Guzmán fueron vistos juntos por primera vez en marzo de 2023.

Gustavo Guzmán y Tania Báez.Foto: Instagram

La coach y conferencista Tania Báez reveló que está soltera tras tres años de relación con Gustavo Guzmán

Durante una entrevista en el programa "Noche de Luz", Báez explicó que ella y su expareja deseaban ir por caminos distintos.

"Pasó que se acabó, pasó que se acabó, dos caminos distintos, yo queriendo algo, él queriendo otra cosa, maduros, y yo terminé, con la honestidad de decir que yo quería", afirmó Báez. 

"Yo no quiero decir con esto que yo fui la que terminé porque sería como, o sea fue una conversación consensuada, diciendo lo que yo quería y por lo menos yo siento que fui honesta", añadió. 

Báez y Guzmán fueron vistos juntos por primera vez en marzo de 2023.

En 2022, la comunicadora anunció su divorcio de Francis Jiménez, con quien estuvo casada durante 10 años.

