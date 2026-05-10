Padre de niña fallecida en el Hospital Hugo Mendoza denuncia presunta negligencia médica

La muerte de la niña Aurora Suárez, de apenas cinco años de edad en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en Santo Domingo Norte, ha causado conmoción en sus familiares, luego de que su padre denunciara públicamente presuntas negligencias médicas y un trato inhumano por parte del personal de salud que atendió a la menor durante sus últimas horas de vida.

Con lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos y una voz que hacía el esfuerzo por ser firme y no cortarse, Randy Suárez, padre de la niña Aurora Suarez, relató el duro proceso que tuvo que atravesar junto a su esposa Mariel Hernández, mientras intentaban conseguir asistencia médica para la menor.

La niña Aurora Suárez inicialmente presentaba un proceso de varicela el cual según su padre fue tratado.

Siendo el sabado 2 del presente mes, sus padres tomaron la decisión de llevarla a la clínica Oriental de la avenida Sabana Larga, donde la niña fue inyectada y a su vez examinaron unas pequeñas llagas que se encontraban en la parte posterior del glúteo.

A raíz de esto según narra su padre, los médicos les indicaron algunas cremas y tópicos que posteriormente le aplicaron en el hogar.

Horas después de regresar a casa, la menor comenzó a presentar nuevos síntomas que alertaron a sus familiares. “En la tarde ella me dice: Papi, me duele la mano. Ahí noto que tenía la mano hinchada y unas manchas moradas en el cuerpo y en el vientre, como si fueran moretones”, narró.

Ante el empeoramiento del estado de salud de la niña, sus padres decidieron regresar nuevamente a la clínica. Allí, según explicó Suárez, un médico de emergencia le indicó que era necesario realizarle una sonografía, pero les informó que el seguro médico no cubría el estudio y que además el centro no contaba con pediatra intensivista en caso de que la niña necesitara ser ingresada.

“Yo me he orientado después de todo esto y entiendo que no fue el debido proceso. Si la clínica no tenía las condiciones ni el personal para atenderla, debieron referirla en ambulancia a otro centro médico”, afirmó.

Desesperados por la situación, la familia decidió trasladarse por sus propios medios al Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, centro donde esperaban encontrar atención especializada para salvar la vida de la niña.

“Cuando llegamos entregamos los documentos y nos dijeron que colocáramos el expediente encima de un escritorio donde había muchos más. Luego de esperar un rato, le dijimos al personal que la niña estaba muy mal, que tenía inflamaciones y se estaba quejando mucho. Nos dijeron que íbamos detrás de 11 personas. Mi cuñado incluso le enseñó a una enfermera el cuadro de prioridades y le preguntó en qué nivel estaba mi hija. Ella respondió que aún faltaban siete personas antes que nosotros”, recordó.

Tras dos largas horas de espera Aurora fue atendida brevemente por una doctora que ordenó realizarle análisis clínicos y muestras de sangre.

Mientras permanecían esperando los resultados, el estado de la menor empeoró. Según relató el padre, la niña comenzó a convulsionar poco después de recibir medicamentos en el hospital.

“La medicaron y luego hizo unas convulsiones. Defecó encima de mí y nosotros tuvimos que limpiarla en el baño. Después volvió a hacer espasmos y fui desesperado donde una doctora para decirle que mi hija estaba haciendo una reacción”, manifestó.

Asimismo aseguró que en lugar de recibir asistencia inmediata, fue enviado de un área a otra sin obtener respuestas claras. “Una doctora me dijo que la encargada era otra. Fui donde esa otra doctora y ella solo me pasó un termómetro para que yo mismo se lo pusiera”, expresó.

El padre también denunció que mientras intentaban recibir asistencia, parte del personal se encontraba distraído utilizando celulares y aseguró que veían videos y otros chateaban.

“Ahí mi hija volvió a convulsionar y yo tuve que golpear la puerta para que vinieran. Cuando salió una de ellas me dijo que no tocara así porque estaban haciendo su trabajo”, recordó indignado.

Posteriormente, Aurora fue llevada nuevamente al área de emergencias, donde finalmente fue acostada en una cama y varios médicos acudieron a asistirla. Sin embargo, minutos después, la menor falleció.

“Mi hija murió ahí. Mi hija no fue atendida a tiempo, se le negó la vida, recibió la indolencia de un cuerpo médico inhumano e insensible”, expresó entre lágrimas.

Suárez cuestionó además la calidad humana del servicio ofrecido en el centro de salud, asegurando que, aunque el hospital cuenta con buenas instalaciones y equipos modernos, existe una grave deficiencia en la atención al paciente.

“Ese hospital parece un hotel por las inversiones en infraestructura y equipos, pero el personal humano y la atención fallaron. Mi hija llegó por una emergencia y era una urgencia médica, pero no fue tratada como tal”, afirmó.

Luego de conocerse el caso, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza informó la suspensión del personal involucrado en la atención brindada a la menor e inició una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Sin embargo, la familia de Aurora considera insuficiente la medida y exige que el caso no quede impune.

“Nosotros no queremos una simple suspensión. No queremos que dentro de unos días vuelvan a trabajar y sigan tratando a otros niños de la misma manera. Queremos justicia para nuestra hija”, concluyó.