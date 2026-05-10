Jueces convocan a paro nacional para el 21 de mayo; exigen mejoras laborales y salariales

Los jueces y juezas de la República Dominicana anunciaron una convocatoria a paro pacífico para el próximo jueves 21 de mayo de 2026, en demanda de una transformación profunda en sus condiciones de trabajo y remuneración.

La convocatoria, que ha circulado ampliamente a través de las redes sociales, detalla seis puntos centrales que motivan la protesta.

Exigen sueldos acordes a la alta responsabilidad y la pesada carga laboral que enfrentan diariamente y demandan entornos de trabajo seguros, humanos y dignos en todas las jurisdicciones del país.

Además, solicitan que la equidad dentro del sistema deje de ser un discurso retórico y se convierta en una práctica tangible para cada miembro de la judicatura.

Los magistrados rechazan el manual actual, calificándolo de "injusto" y violatorio de los principios de equidad institucional.

Exigen un sistema de movilidad y ascenso basado estrictamente en méritos y transparencia. Plantean la urgencia de nombrar más jueces y personal de apoyo para aliviar la saturación de los tribunales y garantizar un servicio eficiente al ciudadano.

El movimiento enfatiza que la naturaleza del paro será estrictamente pacífica, pero firme en sus reclamos de dignidad y respeto.

Los organizadores sostienen que el bienestar de quienes imparten justicia es una condición indispensable para el correcto funcionamiento del Estado de derecho en el país.

"Hacemos un llamado a la unidad y a la participación. Por un Poder Judicial que valore a quienes lo sostienen: hoy luchamos por nosotros, pero lo hacemos pensando en el futuro de la justicia dominicana", reza el comunicado de la convocatoria.