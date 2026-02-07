Luisín Jimenez a Tania Báez: “Los que tenemos más de 60 años no estamos en condición de exigir”

Después de que Tania Báez le respondiera a Luisín Jiménez y todas aquellas personas que cuestionan las cualidades que exige y busca en una pareja, el comunicador y político reiteró su posición.

"Repito, los que tenemos más de 60 años no estamos en condición de exigir, estamos en condición de agradecer. Los demás es teoría. A nuestra edad se dificulta conseguir trabajo, se dificulta seleccionar pareja. Ley de vida", escribió Jiménez.

Jiménez recalcó el planteamiento, que explicó el viernes por primera durante su podcast, tras la respuesta de Báez, quien catalogó de "machistas" las declaraciones de su colega.

“Quiero decirles algo a las mujeres que están escuchando mensajes que intentan achicarnos, mensajes de mentes limitadas, machistas, que se resisten a evolucionar, que te dicen que por tu edad ya no deberías exigir, que deberías agradecer lo que aparezca, que tu valor se mide por un número, por tu edad, oye bien: no les creas”, afirmó.

Durante una entrevista en “Luz García El Podcast” la semana pasada, Báez reveló que terminó con su reciente pareja, Gustavo Guzmán, e inmediatamente mencionó las características que busca en su próximo compañero de vida.

“Yo necesito una persona que esté igual que yo, o hasta mejor que yo para admirarlo porque la mujer necesita un hombre que admire, yo necesito una persona que pueda proveerme emocionalmente, que pueda proveerme seguridad, que pueda proveerme financieramente. No es que yo lo necesito para vivir, pero sí me gusta que ese hombre me pague el restaurante, que nos vayamos de viaje”, explicó.