Tania Báez responde a quienes cuestionan lo que ella busca y exige en un hombre

Tania Báez a quienes cuestionan lo que exige en una pareja, entre ellos su colega, el comunicador y político Luisín Jiménez, quien bromeó en su podcast diciendo que a la edad de ambos deberían "agradecer" por la pareja que logren tener.

“Quiero decirles algo a las mujeres que están escuchando mensajes que intentan achicarnos, mensajes de mentes limitadas, machistas, que se resisten a evolucionar, que te dicen que por tu edad ya no deberías exigir, que deberías agradecer lo que aparezca, que tu valor se mide por un número, por tu edad, oye bien: no les creas”, afirmó.

Jiménez también dijo que sí decide separarse de su actual esposa no tendría una relación con una mujer de 60 años, sino con “dos de 30”.

Durante una entrevista en “Luz García El Podcast” la semana pasada, Báez reveló que terminó con su reciente pareja, Gustavo Guzmán, e inmediatamente mencionó las características que busca en su próximo compañero de vida.

“Yo necesito una persona que esté igual que yo, o hasta mejor que yo para admirarlo porque la mujer necesita un hombre que admire, yo necesito una persona que pueda proveerme emocionalmente, que pueda proveerme seguridad, que pueda proveerme financieramente. No es que yo lo necesito para vivir, pero sí me gusta que ese hombre me pague el restaurante, que nos vayamos de viaje”, explicó.