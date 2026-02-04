Romeo Santos sobre sus creencias religiosas: “Prefiero poner toda mi energía solo en Dios”

Aunque en varias ocasiones ha reiterado su creencia en Dios, negando ser Illuminati, el artista de origen dominicano Romeo Santos aclaró su preferencia por el cristianismo.

Luego de incursionar en el ritmo de los palos o atabales con su canción "Ay! San Miguel", que se desprende de su álbum en colaboración con Prince Royce, "El Rey de la Bachata" explicó durante una entrevista en Los 40 España que su interpretación del tema no corresponde a un sentimiento real, sino al rol actoral que desempeña en la mayoría de composiciones, especialmente en las de los últimos años.

"Si, a mí entender, hay algún tipo de energía o creencia que no tenga que ver con Dios es como que... no te voy a decir 'eso no existe', porque no quiero pecar por ignorante, pero prefiero poner toda mi energía solo en Dios", afirmó Santos, quien se considera temeroso de Dios.

El cantautor entiende que su planteamiento puede "sonar contradictorio".

"En la canción yo soy un actor, o sea, sí hay algunas, las cuales, sobre todo las de mis inicios son vivencias, cosas verídicas, pero yo creo en Dios, no sé si la brujería existe, si existe no creo que me caiga porque estoy apadrinado por el de arriba", sentenció.

Por su lado, Prince Royce confesó que inicialmente tuvo sus reservas con la canción, justamente por sus creeencias sus ideas cristianas. Asimismo, aseguró que el mayor reto de hacer música es encontrar nuevos sonidos, por lo que decidieron optar por esta expresión musical sacra de la cultura dominicana.

"Yo como que no creo tanto en brujería, pero tampoco descarto que pueda pasar", admitió.

"Como te digo, no creo mucho de horóscopos, pero tampoco lo descarto que hay muchos misterios en el mundo, muchas coincidencias que tú dices Uf, no sé, pero no creo mucho en los horóscopos", recalcó.

Santos contó durante una entrevista en el programa de radio “El Vacilón de la Mañana”, de La Mega 97.9FM de Nueva York, que la idea de fusionar los palos y la bachata nació después de escuchar “Los Olivos”.

“Un Dj me manda 'Los Olivos' de Kinito Méndez y quería que yo hiciera un remix, ¿ustedes conocen el tema famoso de Kinito? Entonces yo como que: 'Es que hacerle un remix a eso ahora no sé, como que no', pero de ahí me nace la idea de hacer una bachata incursionada con palos”, expresó Santos.

Según el portal La Retajila, los palos o atabales son la manifestación folklórica y cultural más importante de la República Dominicana, porque es la única que se celebra en toda la geografía nacional. Los palos o atabales se tocan en todo tipo de manifestaciones festivas, religiosas y ceremoniales.