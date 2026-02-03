Romeo Santos y Prince Royce anuncian su gira por Latinoamérica

Romeo Santos y Prince Royce confirmaron a través de sus redes sociales que su gira conjunta “Mejor tarde que nunca” llegará a Latinoamérica.

El tour dará inicio el 1 de abril en Estados Unidos, donde ambos artistas recorrerán diversas ciudades, para luego continuar con una segunda etapa en Europa. Posteriormente, la gira se extenderá a Latinoamérica, cuyas fechas y ciudades serán anunciadas próximamente.

Este periplo se desprede del álbum en colaboración que los artistas lanzaron a finales del año pasado.

Su álbum "Better late than never" debutó en los primeros lugares en ventas, mientras que su sencillo “Dardos” se mantiene en las primeras posiciones en Latinoamérica y en España, reafirmando el éxito y la conexión de ambos artistas con el público; además ha sido certificada Disco de Oro en España y actualmente ocupa el puesto #1 del Top Songs de Spotify en dicho país.