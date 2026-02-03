Romeo Santos y Prince Royce anuncian su gira por Latinoamérica
Su álbum "Better late than never" debutó en los primeros lugares en ventas, mientras que su sencillo “Dardos” se mantiene en las primeras posiciones en Latinoamérica y en España, reafirmando el éxito y la conexión de ambos artistas con el público; además ha sido certificada Disco de Oro en España y actualmente ocupa el puesto #1 del Top Songs de Spotify en dicho país.
Romeo Santos y Prince Royce confirmaron a través de sus redes sociales que su gira conjunta “Mejor tarde que nunca” llegará a Latinoamérica.
El tour dará inicio el 1 de abril en Estados Unidos, donde ambos artistas recorrerán diversas ciudades, para luego continuar con una segunda etapa en Europa. Posteriormente, la gira se extenderá a Latinoamérica, cuyas fechas y ciudades serán anunciadas próximamente.
Este periplo se desprede del álbum en colaboración que los artistas lanzaron a finales del año pasado.
