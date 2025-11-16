Gracie Bon convirtió el lipedema en una “bendición”

Lipedema es una enfermedad que afecta exclusivamente a mujeres y se característica por un cúmulo de grasa patológica predominante en brazos y piernas.

Esta patología tiene una respuesta muy limitada a las dietas y ejercicios físicos aunque sea intenso, lo que puede producir frustración y desesperación, según el portal Lipemedical.

Para la modelo panameña, Gacie Bon, sin embargo, esta enfermedad se convirtió en una “bendición” porque logó monetizar lo que para ella en un principio era un problema.

Bon tuvo un desarrollo a temprana edad; a los 8 años, jugaba videojuegos y siempre fue voluptuosa, cosa que le acomplejaba por el tamaño de sus piernas. Se avergonzaba al escuchar como sus familiares y cercanos se referían a ella en comparación a sus otras primas. Siempre resaltaban de ella su inteligencia más no su belleza como a las demás.

“Si estuvieras flaca estuvieras más bonita”, eran algunos de los comentarios.

La madre de la modelo panameña fue diagnosticada con cáncer y desde muy joven comenzó a trabajar para poder “sobrevivir”. En uno de esos trabajos conoció a su expareja.

Bon externó que en esa relación sentimental no se sentía plena por la falta de actividad sexual.

“¿Qué tengo que hacer para que me veas como tu mujer?”, le llegó a cuestionar y este le pedía que continuara sus dietas y ejercicios.

“No había nada en este mundo que yo pudiera hacer para que esa persona me quisiera”, ya que accedía a sus pedidos. Se realizó un bypass gástrico (cirugía de pérdida de peso que reduce el tamaño del estómago), que según contó la lleno más de inseguridad.

En busca de una solución recurrieron a un terapeuta sexual, pero para Bon fue frustrante y posteriormente terminó la relación donde se sentía “maltratada psicológicamente”.

Inicio en Redes Sociales

Gracie Bon recibió su primer halago “tienes un cuerpo muy bonito”, de parte del dueño de una tienda, le regaló un traje de baño y le pidió una foto.

A partir de ahí comenzó a usar su imagen para comercializar su mercancía. Al darse cuenta, Bon le pidió hacer negocios, pero solo tenía 800 seguidores lo que para el dueño no era rentable. Le pidió alcanzar 130 mil seguidores.

Inició en el mundo de las redes sociales, comenzó a mostrar su cuerpo, sus estrías y sus protuberantes curvas que la llevó hasta este momento atraer a 11.3 millones de seguidores en Instagram.

Ha colaborado con marcas importantes, modela y canta, ayudó económicamente a su mamá y hace labores sociales a los más necesitado, incluso fuera de su país.

Y aunque su vida parece a ver cambiado para bien por su fama internacional, su condición que es más médica que estética le sigue acompañando dolores incomodidades significativas, además de la fragilidad en su piel que le provoca moretones e hinchazón.

En su vida diaria se le dificulta asearse y para esto tiene una persona que le asiste. Cuando va de viaje tiene que pagar por dos asientos, pese a esto motiva a otras mujeres, principalmente a las de talla grande y promueve la bella natural.

Actualmente, está participando en el reality “La casa de Alofoke 2” donde tiene una destacada participación que la ha mantenido dentro del programa streaming durante 26 días.