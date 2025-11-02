Gracie Bon dice que su romance con Drake terminó por lo que vio en una fiesta: “Yo llegué y vi de todo”

Gracie Bon reveló que tuvo un romance con Drake tras una fiesta a la que no estaba invitada y descubrió un lado del rapero que la decepcionó.

Durante una conversación con Sech, Santiago Matías y sus compañeros de “La casa de Alofoke”, la modelo panameña de talla grande contó que en el año 2020 le envió un mensaje privado en Instagram al artista canadiense, quien no dudó en responderle.

Sin embargo, Gracie aclaró que no fue hasta su divorcio, casi dos años después, que se conocieron en persona en un festival en Colombia.

Asimismo, afirmó que el cantante y compositor llegó a regalarle hasta 30 mil dólares y trasladarla en avión privado, pero su íntima amistad terminó cuando vivió un momento de decepción en una fiesta a la que no había sido invitada.

“Yo llegué y vi de todo y yo me quedé como que: ‘Esto no es, no es la persona que yo admiraba, no es la persona con la que yo hablaba y ahí se murió todo”, explicó.