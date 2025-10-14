Martha Heredia se lleva a casa a su hijo, Gerardo Felipe

Martha Heredia y su pareja, Gerardo Lares, recibieron a su bebé en casa tras permanecer por más de 14 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN).

"Estamos completos. ¡Dios es bueno! Gracias por orar y darnos ánimo, está felicidad también es de ustedes", escribió Heredia en una publicación en su cuenta de Instagram.

La semana pasada, cuando se cumplieron 9 días de su nacimiento, la artista reveló que su hijo se "adelantó "un poquito, que nació por cesárea y que le realizaron una cirugía menor para colocarle un catéter en el pulmón por unos días.

A inicios de octubre, la cantante anunció que se convirtió en madre por primera vez.