Martha Heredia da a luz y pide muchas oraciones para su bebé

La cantante Martha Heredia dio a luz a su bebé y pidió oración para el niño que está ingresado en un centro de salud.

“Trabajando duro en mi carrera sin bajar los brazos porque te estoy esperando en casa junto a papá para darte una vida digna llena de amor y paz familiar, con todas las esperanzas de convertirme en ese ejemplo de perseverancia que te guíe por el camino correcto hijo mío y crezcas viendo a mami y a papi luchando y trabajando por ti”, colgó la ganadora del Latin American Idol en su cuenta de Instagram.

Heredia también escribió que en medio de tantas pruebas Dios sigue siendo fiel, mostrándole su amor y su misericordia.

“Llegaste para enseñarme que hay que ser fuerte y confiar en el propósito divino. Les pido muchas oraciones, no pido más, yo confío en el Señor y siempre ha sido fiel”, expresó.

La artista dominicana está comprometida con el cantante mexicano Gerardo Lares, y fue en mayo de este año que reveló su embarazo.