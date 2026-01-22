"Sinners" bate el récord histórico de los Óscar con 16 nominaciones

La película de terror sobre vampiros «Sinners» batió el récord histórico de los Óscar con 16 nominaciones, según anunció la Academia el jueves.

El drama con influencias blues ambientado en el sur segregado de los Estados Unidos de la década de 1930, del director Ryan Coogler, obtuvo nominaciones en casi todas las categorías posibles, incluida la de mejor película.

Superó con creces el récord anterior de 14, que compartían «All About Eve», «Titanic» y «La La Land».

La lista incluye una nominación al mejor actor para Michael B. Jordan, que interpreta a dos gemelos que luchan contra fuerzas sobrenaturales y racistas, además de todo lo demás, desde el guion hasta la banda sonora.

«Sinners» también obtuvo una nominación al mejor reparto, la primera categoría nueva que se añade a los premios más prestigiosos de Hollywood en más de dos décadas.

«One Battle After Another» quedó en segundo lugar con 13 nominaciones, entre ellas la de mejor película, mejor actor para Leonardo DiCaprio y mejor director para Paul Thomas Anderson.

En esta imagen, publicada por Warner Bros. Pictures, muestra a Leonardo DiCaprio en una escena de “One Battle After Another”.Warner Bros. Pictures vía AP

Sin embargo, su protagonista femenina, la recién llegada Chase Infiniti, de 25 años, fue sorprendentemente ignorada por los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Las dos películas más nominadas proceden de Warner Bros, el estudio cinematográfico que actualmente es objeto de una guerra de ofertas entre Netflix y Paramount.

La épica película de monstruos de Guillermo del Toro «Frankenstein», el drama de ping-pong de Timothée Chalamet «Marty Supreme» y la favorita del cine independiente noruego «Sentimental Value» obtuvieron nueve nominaciones cada una.

«Hamnet», un drama de época en el que William Shakespeare y su esposa luchan por superar la pérdida de su hijo en la Inglaterra isabelina devastada por la peste, obtuvo ocho nominaciones.

Jessie Buckley fue nominada por interpretar a Agnes, la sufrida esposa del Bardo, aunque el protagonista masculino de la película, Paul Mescal, se quedó fuera.

Categorías de interpretación

Las nominaciones preparan el terreno para la 98.ª ceremonia de los Óscar, que se celebrará el 15 de marzo.

Aunque «Sinners» encabeza las nominaciones, «One Battle» sigue siendo la favorita para ganar el Óscar a la mejor película, ya que ha ganado casi todos los premios precursores de la temporada de premios hasta ahora.

Este alocado thriller sobre un revolucionario retirado que busca a su hija adolescente en un salvaje contexto de violencia radical, redadas de inmigración y supremacistas blancos, batió el récord histórico de nominaciones del Sindicato de Actores de Hollywood.

DiCaprio, Chalamet y Jordan competirán por el Oscar al mejor actor, junto con Ethan Hawke por el drama de época de Broadway «Blue Moon» y Wagner Moura por el thriller político brasileño «The Secret Agent».

En esta imagen, publicada por A24, muestra a Timothée Chalamet en una escena de "Marty Supreme".A24 vía AP

En la categoría de mejor actriz, Buckley competirá con Emma Stone, que interpreta a una extraterrestre —¿o no?— en el drama conspirativo «Bugonia», Renate Reinsve en «Sentimental Value», Kate Hudson en la peculiar película biográfica musical «Song Sung Blue» y Rose Byrne como una madre en apuros en el éxito independiente «If I Had Legs I'd Kick You».

Votantes internacionales

Con la rápida expansión de la base de votantes extranjeros de la Academia, tanto «Sentimental Value» como «The Secret Agent» han sido nominadas a mejor película.

Pero la película en lengua persa ganadora de la Palma de Oro, «It Was Just An Accident», se quedó fuera de la categoría principal y competirá por el premio a la mejor película internacional, junto con la odisea hippie nómada española «Sirat» y el desgarrador docudrama palestino «The Voice of Hind Rajab».

La superestrella del pop Ariana Grande se quedó sorprendentemente fuera de la nominación a mejor actriz de reparto por su interpretación de Glinda en «Wicked: For Good», que no consiguió ninguna nominación.

La recién nombrada presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, abrió el anuncio matutino en Los Ángeles con una advertencia sobre la amenaza de la inteligencia artificial.

«Vivimos en una época de tecnología ilimitada que nos permite ampliar los límites de nuestra experiencia cinematográfica», afirmó.

«Y creemos profundamente que el corazón del cine es y seguirá siendo inconfundiblemente humano».