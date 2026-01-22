Premios Oscar 2026: lista completa de nominados de la gala más prestigiosa del cine
La gala contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien asumirá el rol de anfitrión por segundo año consecutivo. Raj Kapoor y Katy Mullan se encargarán de la producción de esta edición.
La 98.ª edición de los Premios Oscar celebrará las mejores películas estrenadas en 2025, en una ceremonia prevista para el 15 de marzo de 2026.
El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, y será transmitido en vivo para Estados Unidos por el canal ABC.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que la entrega incluirá 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.
Pecadores encabeza el listado con 16 nominaciones, consolidándose como la gran favorita de la temporada. Por su parte, Una batalla tras otra sumó 13 menciones, entre ellas dos en la terna de Mejor actor de reparto.
Frankenstein, Marty Supremo y Valor sentimental alcanzaron cada una nueve nominaciones, en el caso de esta última incluyendo dos postulaciones en la categoría de Mejor actriz de reparto.
Lista de nominados a los Oscar 2026
Mejor Película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueños de trenes
Mejor Dirección
Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supremo
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Joachim Trier, Valor sentimental
Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor Protagonista
Timothée Chalamet, Marty Supremo
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
Jesse Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renata Reinsve, Valor sentimental
Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
Benicio del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
Elle Fanning, Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de trenes
Mejor Guion Original
Blue Moon
Fue solo un accidente
Marty Supremo
Valor sentimental
Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
Avatar: Fuego y cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
Mejor Dirección de Casting
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
Frankenstein
La hermanastra fea
Pecadores
La máquina
Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor Película Animada
Arco
Elio
Las guerreras K-Pop
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Mejor Fotografía
Frankenstein
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
Alabama: presos del sistema
Abrázame en la luz
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody contra Putin
La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
F1
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
Mejor Película Internacional
El agente secreto
Fue solo un accidente
Valor sentimental
Sirat
The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
“Dear Me” de Diane Warren: Relentless
“Golden” de Las guerreras K-Pop
“I Lied to You” de Pecadores
“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
“Train Dreams” from Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor Sonido
F1
Frankenstein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirat
Mejores Efectos Visuales
Avatar: Fuego y cenizas
F1
Jurassic World: Renace
The Lost Bus
Pecadores