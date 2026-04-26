Lionel Messi e Inter Miami empatan en casa 1-1 contra New England

Lionel Messi y el Inter Miami siguen esperando su primera victoria en su nuevo hogar.

Germán Berterame marcó tras un rechace en el minuto 76 y el Inter Miami empató 1-1 con el New England Revolution el sábado por la noche, manteniendo a los vigentes campeones de la MLS Cup sin ganar en tres partidos en su nuevo estadio de Miami.

Los Herons tienen un récord de 0-0-3 en el nuevo edificio — frente al 5-1-1 en partidos fuera de casa de la MLS esta temporada. El Inter Miami está ahora invicto (5-0-4) en sus últimos nueve partidos de la MLS tras una derrota en el inicio de la temporada ante el LAFC, y invicto en sus últimos 11 partidos (5-0-6) en todas las competiciones.

El ex MVP de la MLS Carles Gil marcó en el minuto 56 para New England, que había perdido sus últimos cuatro enfrentamientos contra el Inter Miami.

El gol de Gil comenzó cuando el saque largo de banda de Will Sands al área fue decidido por Dor Turgeman — que básicamente dejó el balón donde Gil, que cargaba, pudo tocarlo. Gil picó el balón más allá del portero del Inter Miami, Dayne St. Clair, abriendo el marcador.

Ese gol llegó apenas un par de minutos después de que el Inter Miami pensara que había marcado primero, pero el disparo con la derecha de Tadeo Allende fue anulado por fuera de juego.

Unos 20 minutos después, el Inter Miami empató el partido. Luis Suárez se giró y probó un disparo desde cerca de la portería, pero el disparo bajo fue detenido por el portero de New England, Matt Turner. El balón rebotó en la mano de Turner y fue directo a Berterame, que marcó con facilidad para poner el 1-1.

Hasta entonces, parecía que el Revolution conseguiría su primera victoria en la serie desde el 10 de junio de 2023 — un par de días después de que Messi sorprendiera a muchos en el mundo del fútbol al anunciar que venía a la MLS y se unía al Inter Miami. Messi no comenzó a jugar oficialmente con el Inter Miami hasta varias semanas después.

El Inter Miami había superado a New England 16-5 en los cuatro partidos desde aquel encuentro de 2023, ganando los cuatro con facilidad.

Messi tuvo algunas buenas ocasiones, incluida en el minuto 38 cuando —con dos defensas a su espalda— percorrió un balón que había sido desviado al área.