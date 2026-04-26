¿Cómo maximizar las visitas guiadas sin barreras para una persona con discapacidad?

Para las personas con discapacidad , las barreras al turismo pueden ir desde lo obvio, como un ascensor fuera de servicio, hasta lo invisible, como una excursión demasiado larga o un entorno demasiado ruidoso.

A medida que la generación del baby boom envejece, el sector turístico se centra cada vez más en los adultos mayores que disponen de tiempo y recursos para viajar internacionalmente y que, en ocasiones, necesitan asistencia adicional. Sin embargo, una accesibilidad verdaderamente inclusiva abarca una gama mucho más amplia de turistas, desde personas con discapacidades físicas hasta personas con autismo o demencia.

Para ofrecer un mejor servicio a los visitantes con discapacidades visibles o invisibles, los museos y otras instituciones culturales de todo el mundo han incorporado guías especializados y visitas sin barreras , algunas de las cuales han sido posibles gracias a los avances tecnológicos.

Entre estas actividades se incluyen recorridos en lengua de señas para personas sordas o con discapacidad auditiva, eventos táctiles para personas ciegas o con baja visión y programas diseñados para personas con autismo. También han surgido agencias de turismo especializadas en atender a viajeros con discapacidad.

Ofrecer visitas guiadas sin barreras demuestra a las personas con discapacidad que son bienvenidas en los espacios culturales, afirmó Ashley Grady, especialista en programas de accesibilidad de la Oficina de Accesibilidad para Visitantes de la Institución Smithsonian de Washington.

Estos servicios son una forma de decir: «Hemos pensado en ustedes», dijo Grady. «Queremos que visiten nuestros museos. Queremos que se vean reflejados en nuestro personal y nuestras colecciones. Y queremos que estos programas sean lo más accesibles posible para ustedes, sus familias, sus seres queridos y sus amigos».

Sin embargo, aún quedan carencias. Ivor Ambrose, director general de la organización sin ánimo de lucro Red Europea para el Turismo Accesible, afirmó que sigue habiendo una falta de concienciación sobre los diferentes niveles de accesibilidad que necesitan los viajeros.

“En realidad, se trata de un mercado muy grande y una gran oportunidad que aún no han aprovechado los operadores en todos estos diferentes ámbitos del turismo”, afirmó.

Aquí encontrará consejos de varios expertos sobre cómo aprovechar las opciones sin barreras para usted o para otra persona.

Investiga y planifica con anticipación

Josh Grisdale, fundador de Accessible Japan, un sitio web que publica bases de datos, recursos y guías para que las personas con discapacidad puedan moverse por el país, tiene parálisis cerebral y usa una silla de ruedas eléctrica. Antes de viajar a un lugar nuevo, consulta Reddit, ve videos de viajes en YouTube —incluso si la persona que filma no necesitó adaptaciones— y usa Google Street View para buscar escaleras u otros elementos que no sean aptos para sillas de ruedas.

Según Grisdale, Facebook puede ser útil, pero los consejos suelen estar ocultos en grupos privados que no se pueden buscar. Si un hotel cuenta con conserje, recomienda contactar con él y llamar con antelación para preguntar si el lugar que se desea visitar tiene la accesibilidad adecuada . La mayoría de los museos e instituciones culturales tienen guías escritas y otros recursos en línea que detallan sus opciones sin barreras.

Grisdale también creó la plataforma en línea tabifolk, que recopila información sobre viajes accesibles de todo el mundo mediante la colaboración colectiva. La falta de esta información puede hacer que investigar y planificar un viaje sea aún más estresante, por lo que quería que existiera un lugar donde las personas pudieran ayudarse mutuamente a través de sus experiencias.

“Aunque estoy en silla de ruedas y he tenido una discapacidad toda mi vida, hay cosas que desconozco sobre otras discapacidades”, dijo.

En África, una planificación adecuada es fundamental para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todo lo que el continente ofrece, como ir de safari o escalar el monte Kilimanjaro, según Joanne Ndirangu, fundadora y directora de la agencia de turismo accesible Scout Group Agency.

Ndirangu promueve y aboga por la expansión del turismo accesible en toda África, especialmente en Kenia. Anima a los visitantes a trabajar con agentes de viajes locales u otros expertos capacitados que conozcan la región y las opciones accesibles disponibles. Es posible que estas personas hayan sido quienes lograron que un hotel o restaurante instalara rampas o capacitara a su personal para atender a personas neurodivergentes.

“Digamos que quieres ver jirafas en algún lugar”, dijo Ndirangu. “Ahora puedo aconsejarte: ‘Ese lugar no es accesible si usas silla de ruedas o muletas debido a las colinas y los valles’. Así que puedo ofrecerte una alternativa, y podrás ver las jirafas”.

Busque programación especializada

En muchos casos, las visitas guiadas organizadas para el público general pueden no ser ideales para personas con discapacidad, ya sea porque las exposiciones son demasiado altas para que las vea alguien en silla de ruedas o porque el ruido es excesivo para una persona con problemas sensoriales.

La oferta del Instituto Smithsonian, el complejo museístico más grande del mundo, incluye el programa "Una mañana en el museo", diseñado para personas con sensibilidad sensorial. Este programa permite a los participantes neurodivergentes y a sus familias visitar un museo Smithsonian en Washington una vez al mes antes de su apertura al público. Pueden participar en actividades prácticas y multisensoriales o simplemente pasear a su propio ritmo.

“Podemos controlar el ambiente, podemos reducir la afluencia de público”, dijo Grady. “Es un entorno completamente libre de prejuicios y que, con suerte, pretende ser un puente hacia la inclusión, donde puedan venir a un museo, tener una gran experiencia y tal vez regresar cuando abramos al público”.

En Berlín, la organización católica de ayuda humanitaria Malteser Deutschland observó que las personas con demencia a menudo eran ignoradas como visitantes. La organización diseñó visitas guiadas sin barreras específicamente para este colectivo en el zoológico de Berlín, el Museo de Historia Natural, el Jardín Britzer y el Palacio de Charlottenburg, con la esperanza de extender esta iniciativa a otros lugares.

La visita guiada al zoológico de Berlín está limitada a un pequeño grupo de personas y dura aproximadamente 90 minutos. El programa omite la mayor parte de la vasta colección de especies del zoológico para centrarse en unos pocos hábitats, de modo que los participantes no se cansen demasiado ni se sientan abrumados.

Pide lo que necesitas y da tu opinión.

Ndirangu explicó que su equipo está capacitado para preguntar a los visitantes con antelación si ellos o sus familiares necesitan adaptaciones por alguna discapacidad, a fin de poder sugerir las mejores opciones. Añadió que no siempre es posible prever lo que desconocen de antemano. Por ejemplo, la mayoría de los hoteles en Kenia solo tienen una o dos habitaciones accesibles, y es posible que ya estén reservadas cuando llegue un huésped que las necesite.

“Dennos la oportunidad de ofrecerles soluciones”, dijo. “Hemos tenido huéspedes que no mencionan nada”.

La Red Europea de Turismo Accesible anima a las empresas turísticas a incluir el coste de los servicios sin barreras en su programación, de modo que se reparta entre todos los participantes y no solo entre quienes los necesiten. Muchos museos, por ejemplo, ofrecen tarifas con descuento para personas con discapacidad o entradas gratuitas o con descuento para un acompañante.

Grady, del Smithsonian, explicó que la institución adaptó su oferta tras recibir comentarios de los participantes y de un grupo asesor. Sus recomendaciones abarcaron desde ajustar los colores de una aplicación para personas con baja visión hasta colaborar con los curadores para garantizar que las próximas exposiciones sean accesibles para todos.

“No están pidiendo nada fuera de lo común”, dijo. “Simplemente quieren disfrutar de una visita como cualquier otra persona”.