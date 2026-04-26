Acusan a mujer de Massachusetts de matar a sus hijos en medio de una disputa por la custodia

Una mujer de Massachusetts que solicitaba la custodia de sus dos hijos pequeños en un proceso de divorcio está acusada de asesinarlos en su domicilio, según las autoridades y los registros judiciales.

La policía estatal de Massachusetts emitió el sábado una orden de arresto contra Janette MacAusland, de 49 años y residente de Wellesley, acusada de dos cargos de asesinato por la muerte de sus hijos, Kai, de 7 años, y Ella, de 6. MacAusland se encuentra detenida en Vermont, donde deberá comparecer el lunes ante el Tribunal Superior del Condado de Bennington por un cargo de fuga de la justicia, mientras las autoridades buscan su extradición a Massachusetts.

La investigación comenzó el viernes por la noche cuando la policía de Wellesley recibió una llamada de un departamento de policía de Vermont solicitando que se verificara el estado de salud de unos familiares en una casa en Wellesley. La policía encontró a los niños muertos.

Los registros del tribunal testamentario muestran que Samuel MacAusland solicitó el divorcio en octubre tras nueve años de matrimonio y pidió la custodia de los hijos y la vivienda. Posteriormente, Janette MacAusland presentó una contrademanda solicitando también la custodia y la vivienda. El 16 de abril, presentaron una moción conjunta en la que acordaron que un tercero neutral investigara el caso y formulara recomendaciones sobre la custodia, y el 21 de abril se designó un tutor.

El domingo no se disponía de información sobre el caso penal, incluyendo si MacAusland cuenta con representación legal. No fue posible contactar con los abogados de ambos MacAusland para obtener comentarios.

Los niños cursaban kínder y segundo grado en la escuela primaria Schofield, donde el lunes habrá consejeros escolares para brindarles apoyo. En un comunicado emitido el sábado por la noche, el superintendente David Lussier pidió a la comunidad que tuviera presente a la familia en sus pensamientos y oraciones.

“Esta es una pérdida inimaginable que se sentirá profundamente no solo en Schofield, sino en toda nuestra comunidad”, dijo.