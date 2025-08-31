La casa de Alofoke: ¿Qué consecuencias trae estar encerrado y sin ver el sol? Los expertos opinan...

La salud mental ha sido uno de los focos principales luego de la pandemia por el Covid-19. Según expertos en la conducta humana, el encierro, la falta de exposición al sol y estar rodeado de desconocidos por un periodo prolongado puede desequilibrar el estado normal de las personas.

En la actualidad, la "Casa de Alofoke" ha centrado la audiencia digital del país. Se trata de un reality show integrado en su mayoría por personas que no tenían relación entre ellos y donde conviven en un espacio similar a una vivienda, sin ver la luz del sol y bajo la presión pública de permanecer en el espacio por una recompensa monetaria.

Dalia Aguiló Quéliz, especialista en psicología clínica, explicó que cuando una persona permanece más de 15 días sin contacto con la luz solar y en convivencia forzada con un grupo, se producen consecuencias tanto a nivel biológico como psicológico.

“Desde lo orgánico, la ausencia de sol altera la producción de vitamina D y melatonina, dos sustancias claves para regular el estado de ánimo, el sueño y la energía; es frecuente que aparezcan síntomas como la fatiga, el insomnio o un aumento de la irritabilidad”, detalló la experta al conversar con Listín Diario.

En su evaluación desde una perspectiva neuropsicológica, señala que el cerebro depende de ciertos “relojes internos” (ritmos circadianos) que necesitan luz natural para sincronizarse. Al no tener esa referencia, la persona puede experimentar confusión temporal, cambios emocionales bruscos y una sensación de desconexión del entorno.

La psicóloga contó que, en lo social, la convivencia prolongada en espacios reducidos tiende a aumentar los roces y la tensión interpersonal porque el cerebro humano necesita momentos de privacidad y contacto con ambientes diversos para mantener el equilibrio. Cuando eso no ocurre, la tolerancia se reduce, aumenta la percepción de estrés y el grupo entra en dinámicas de conflicto o aislamiento interno.

De igual manera, Leivy Guzmán, quien es psicóloga educativa, destacó que uno de los aspectos notorios en estas personas que permanecen encerradas en un espacio por un tiempo prolongado es que presentan apatía y disminución de iniciativa a causa de la monotonía. Dijo que la falta de estímulos externos reducen la motivación para realizar actividades.

Guzmán contó que en ocasiones las personas que se encuentran en estas situaciones presentan síntomas de cansancio y estrés, debido a la falta de ejercicios recreativos y libertad.

"lA CASA DE ALOFOKE" EN EL OJO PÚBLICO

El nuevo reality show "La casa de Alofoke" reúne a influencers de diferentes países y tendrá un premio monetario de RD$ 1,000,000, más un vehículo Mercedes Benz del año.

Durante 19 días de concursos, diversas figuras han desarrollado conflictos con sus compañeros, agrediéndose uno a otro verbal y físicamente.

Inicialmente, el show reunió a diez figuras públicas, incluyendo a cantantes, modelos e influencers de República Dominicana y otros países como La Peki PR, Sr. Jiménez, Crazy Design, Mami Kim, Luise, Karola Cendra, Vladímir Gómez, Giuseppe Benignin, Crucita y La Gigi. A lo largo de la convivencia, algunos de ellos han ido saliendo de la casa por diversos motivos.

Desde su lanzamiento, el programa ha generado un gran revuelo, logrando cifras de visualización muy altas en YouTube. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y preocupación por parte de expertos en salud mental, quienes señalan los efectos negativos del encierro prolongado y la convivencia forzada, manifestados en conflictos, agresiones (tanto verbales como físicas) y el deterioro de la salud psicológica de algunos concursantes.

A diferencia de otros formatos, "La casa de Alofoke" ofrece una transmisión en vivo a través de YouTube y sin interrupciones, lo que permite a los espectadores ser testigos de todo lo que ocurre dentro de la casa en tiempo real. Esto, según los expertos, aumenta la presión pública y el estrés sobre los participantes.