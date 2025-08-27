Vladimir Gómez, participante de "La casa de Alofoke", es hospitalizado por segunda ocasión

El publicista cubano Vladimir Gómez se encuentra ingresado en la Clínica Abreu por hipertensión arterial, según comunicó su mánager, Lorena Torres.

Al inicio del horario central (prime time) de la transmisión en vivo de 24 horas del reality "La casa de Alofoke", el productor y empresario Santiago Matías anunció este martes que Gómez debía salir temporalmente de la competencia para ser evaluado nuevamente por los médicos debido a presión alta tras su primera hospitalización el pasado fin de semana.

La empresa VG Media Publicity Agency informó que el estado de salud del comunicador es "reservado debido a complicaciones relacionadas con hipertensión arterial". Asimismo, agradeció a la producción del reality de convivencia por mostrar "un trato digno y cercano, fortaleciendo así el apoyo y la atención integral hacia el señor Vladimir Gómez en estos momentos difíciles", así como al equipo médico por "la atención de excelencia, la disposición y el trato humanizado".

El publicista y comunicador cubano radicado en Miami Vladimir Gómez se ganó la atención del público dominicano por su popular frase "No me aborden a la artista" en Premios Heat 2023.

Durante la antesala de la premiación que se celebró en Cap Cana, Gómez alejaba a la prensa de Yailin 'La Más Viral' cuando la artista llegó para los ensayos de su presentación en ese escenario.

También ha trabajado con Farruko, Chayanne, La Materialista, Ivy Queen, Emilio Estefan y Gloria Estefan.