¿Cuánto vale las camisetas de los dominicanos?

Los artículos del Clásico Mundial de las selecciones están altamente volarados económicamente.

Las chaquetas tienen un precio de $200 dólares, sin impuesto, un aproximado de doce mil pesos dominicanos.

La indumentaria se comercializa a través de la web oficial de la MLB, quienes tienen una casilla aparte para todo lo relacionado con el Clásico Mundial.

Además de chaquetas, las gorras originales se venden en 53 dólares, mientras que los t-shirts cuestan alrededor de 35 USD.

Los precios son estandarizados para todos los países. Cada país tiene el mismo precio en sus artículos.