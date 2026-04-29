Fiscalía acusa a D4vd de apuñalar adolescente múltiples veces hasta verla desangrada

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles afirma que D4vd, cuyo nombre verdadero es David Burke, conoció a Rivas Hernandez de 11 años en ese entonces, iniciando una relación sexual cuando ella tenía 13 y él 18, y la mató cuando ella amenazó con revelar su relación inapropiada.

“Al saber que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado, muy poco después de su llegada a su casa, el acusado apuñaló a la víctima hasta matarla múltiples veces y se quedó allí mientras ella se desangraba”, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

Los fiscales no habían descrito antes cómo creían que Rivas Hernandez, de 14 años, fue asesinada ni habían dado detalles sobre su relación. Un informe de autopsia indicó que fue asesinada por heridas penetrantes.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles compartió lo que, según indicó, demostrarían las pruebas en un documento presentado el miércoles en el que expuso su plan para una próxima audiencia preliminar de presentación de pruebas en el caso.

Una foto de Celeste Rivas Hernández se exhibe el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles, durante una conferencia de prensa sobre el caso del cantante D4vd, quien fue acusado bajo sospecha de asesinar a la menor de 14 años, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en su automóvil.DAMIAN DOVARGANES/AP

Burke se ha declarado no culpable de asesinato en primer grado y de otros cargos. Sus abogados afirman que es inocente y que no causó la muerte de Rivas Hernandez.

Los abogados defensores pidieron a la jueza del Tribunal Superior Charlaine F. Olmedo, en una audiencia el miércoles, que el documento no fuera divulgado, pero ella se negó. No hicieron comentarios fuera del tribunal.