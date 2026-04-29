Emiten alerta amarilla para 16 provincias por vaguada; prevén lluvias para noche de este miércoles

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 16 las provincias en alerta amarilla y nueve en verde, tras la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal.

El organismo indicó que se encuentran bajo el nivel de alerta amarrilla Santo Domingo, Distrito Nacional, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Montecristi y Santiago Rodríguez.

En alerta verde están Monte Plata, Peravia, SAN Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, San Josu de Ocoa, San Cristóbal, El Seibo y La Romana.

El organismo recordó que la alerta amarilla se emite cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. Mientras que la verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial total.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que a primeras horas de la noche de este miércoles se prevé que se registren acumulados de lluvias significativos sobre las provincias Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Hato Mayor, La Romana y Santiago Rodríguez.