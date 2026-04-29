Alcántara lanza bien, pero sale sin decisión en juego que Marlins derrotan Dodgers

Javier Sanoja conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja con dos outs en la octava entrada, dándole la victoria a los Marlins de Miami sobre los Dodgers de Los Ángeles por 3-2 el miércoles.

El sencillo de Sanoja, un batazo corto al cuadro interior contra el relevista Will Klein (1-2), impulsó la carrera de Xavier Edwards, quien había conectado un sencillo al inicio de la entrada. Sanoja entró en la sexta entrada como reemplazo defensivo en el jardín izquierdo.

Liam Hicks y Esteury Ruiz conectaron jonrones solitarios para los Marlins, quienes ganaron dos de tres partidos a los Dodgers por primera vez en Los Ángeles desde abril de 2018 y mejoraron su récord a 5-10 como visitantes.

Los Dodgers iban perdiendo en la parte baja de la novena entrada en los tres partidos.

El relevista de los Marlins, Calvin Faucher, abrió la novena entrada con bases por bolas consecutivas a Hyeseong Kim y Alex Call. Los corredores avanzaron con un toque de sacrificio de Alex Freeland. Shohei Ohtani recibió una base por bolas intencional para llenar las bases.

Freddie Freeman bateó para doble play, poniendo fin al partido. Los Dodgers impugnaron la decisión del out en primera base, pero se mantuvo. Ohtani fue declarado out en segunda.

Andrew Nardi (2-1) se llevó la victoria con una entrada sin hits como relevista. Faucher cerró el partido para conseguir su primer salvamento.

El abridor de los Marlins, Sandy Alcántara, permitió dos carreras y siete hits en seis entradas. El lanzador derecho ponchó a cuatro y otorgó dos bases por bolas.

El abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow, ponchó a nueve bateadores, igualando su mejor marca de la temporada, incluyendo seis consecutivos, lo que lo deja a solo uno de los 1000 ponches de su carrera. El lanzador derecho permitió dos carreras y tres hits, además de otorgar seis bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Los Dodgers empataron el partido a 2 con un sencillo productor de Dalton Rushing en la sexta entrada.

También empataron el partido a 1 con un sencillo productor de Alex Call, con dos outs en la segunda entrada, gracias a la ayuda del sol. El campocorto de los Marlins, Otto López, no pudo ver la pelota bajo el sol, ni siquiera con gafas de sol, y ni el segunda ni el tercera base llevaban gafas de sol. La pelota cayó cerca de la segunda base.