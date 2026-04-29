AYUDA
Familia solicita ayuda para costear transplante de hígado de bebé de un año
Se trata de Rosmary, quien necesita un transplante de hígado.
La familia de una bebe de un año solicitó ayuda este martes para poder costear una operación para salvarle la vida a una bebé de un año.
Se trata de Rosmary, quien necesita un transplante de hígado.
Sin embargo, este procedimiento quirúrgico tiene un costo de US$ 110 mil y se debe realizar en Argentina.
Por esta razón, la familia de Rosmary hizo un llamado a la primera dama Raquel Arbaje, así como a cualquier otra persona que pueda ayudar.
Para contactarse con la madre de la menor, puede marcar el número (829) 299-0742.
Asimismo, quienes desean donar a la familia lo puede hacer a las cuentas del Banreservas (9602944052), Banco BHD (28443570013), y Banco Popular (828425478).