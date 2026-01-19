Las Águilas deciden jugar el partido anulado vs. Toros

Terminó la controversia y la tensión de la pelota dominicana: las Águilas Cibaeñas jugarán esta noche a las 7:30 P.m. su partido anulado ante los Toros del Este.

Esa decisión fue tomada luego de la reunión del consejo directivo de Lidom celebrada este lunes a media mañana con la presencia de los seis equipos.

De acuerdo a fuente de crédito de Listín Diario, el consejo decidió dar su apoyo a la decisión del presidente Vitelio Mejía, que el domingo anuló el juego del viernes por la noche, ganado por las Aguilas 6 por 2 a los Toros.

El argumento de la anulación fue una violación de las Águilas al inscribir en el roster del día 9 importados cuando solo se permiten ocho.

El domingo, las Águilas vencieron al Escogido 4 por 1 y pusieron su marca en 10-7. Los Toros tienen hasta ahora récord de 11-6 luego de restarle la derrota sufrida el pasado viernes.

Si las Águilas logran ganar el juego de este lunes, que fue el anulado del pasado viernes, quedarían con 11-7, e igual pasaría con los Toros. Eso mandaría un partido de desempate, que pudiera ser martes o miércoles.

Por las Águilas estuvo presente en la reunión su presidente Victor García Sued.