LIDOM anula juego entre Águilas y Toros

El partido de béisbol de Toros del Este y Águilas Cibaeñas celebrado el pasado viernes 16 en La Romana, y que ha sido objeto de controversia, ha sido anulado por la Liga Dominicana de Béisbol y su presidente Vitelio Mejía.

A la vez, manda de nuevo su celebración, si fuese necesario, dependiendo del resultado del juego de Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido este domingo 18 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Si las Águilas ganan esta tarde, quedarían con récord de 10-7, a uno de los Toros, por lo que habría que jugar el partido anulado.

En el escenario actual, las Águilas tendrían que ganar tres partidos corridos, incluido uno de desempate, para poder pasar a la final.

El viernes, las Águilas ganaron 6 por 2, pero los Toros emitieron una protesta acusando a los aguiluchos de haber inscrito 9 jugadores importados, en lugar de 8, como dice el reglamento.

El sábado, Vitelio Mejía pidió a los santiagueros argumentos de defensas, documento que fue entregado esa misma noche vía electrónica.

Posteriormente, tarde en la tarde, el presidente de Lidom remitió a los equipos su resolución anulando el juego.

En su resolución, en su articulo primero, Lidom dice que “declara buena y válida en cuanto a la forma la protesta presentada por Toros del Este en relación con el juego celebrado entre equipo equipo y Águilas Cibaeñas en el estadio Francisco Micheli la noche del 16 de enero del 2026. Por haber sido incoada y formalizada de conformidad con el reglamento aplicable”.

En su numeral 2, “rechaza el pedimento de confiscación a favor del equipo protestante Toros del Este. Y en el cuarto, dispone la anulación de dicho juego por haber violado los reglamentos , el equipo cibaeño.

Las Águilas inscribieron para dicho partido a los importados Odrisamer Despaigane, Guadalupe Chavez, Matt Foster, Yoan LÓpez, A.J. Puckett, Elih Marrero, Sebastian Rivero, Rodolfo Amador y Juan Carlos Bengoa.

Sin embargo, solo seis de ellos fueron usados.