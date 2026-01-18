¡Crisis en LIDOM! Los 6 equipos se reúnen este lunes por inconformidad de las Águilas

La controversia rodea la parte final del round robin del torneo de beisbol invernal dominicano 2025-26.

Sucede así, luego que este domingo el presidente de Lidom, Vitelio Mejía, declarara nulo el triunfo de las Águilas del pasado viernes ante Los Toros.

¿El motivo? Inscripción irregular de 9 importados en el roster del día, cuando el reglamento tiene un límite de 8.

Los Toros vencieron en su partido del sábado ante los Gigantes y se pusieron en 11-6, descontando la derrota del viernes. Ese mismo día, las Águilas no pudieron tener su partido ante los Leones del Escogido por lluvia.

Ese juego fue celebrado este domingo y terminó con una victoria de 4-1 de las Águilas haciendo rally de tres en el noveno.

Una posible crisis habría nacido la noche del domingo luego de una reunión de la directiva de las Águilas con Vitelio Mejía, en pleno estadio Qusiqueya.

La situación indica que las Águilas no están seguras ni decididas de asistir al estadio Francisco Micheli el lunes por la noche a celebrar nuevamente el partido anulado, que ganaron a los Toros 6 por 2 el pasado viernes.

El presidente de las Águilas, Víctor García Sued, dijo que el equipo ha empatado con los Toros, ambos con 11-7, si se elimina la decisión de Lidom de anular el partido. En dado caso, irían a La Romana a disputar un juego de desempate para ver quién enfrenta al Escogido en la final.

La reunión de los seis equipos, que conforman el consejo directivo de Lidom, está pautada para las 10:00 de la mañana, informó el propio García Sued.

Listín Diario supo que el equipo completo viajó la noche del domingo hacia La Romana, y estará hospedado en el hotel de Edwin Encarnación, fuera de Casa de Campo.

“Todo dependerá de lo que suceda este lunes en la reunión del consejo, es decir si jugamos o no”, dijo una fuente a Listín.