La serie regular de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) ya está en los libros de historia, y como era de esperarse, varios peloteros sobresalieron del resto.

Contrario a campañas anteriores, algunos bateadores lograron hitos que no se conseguían hace más de 15 años.

Esta campaña tuvo el campeón de promedio de bateo más alto desde la temporada 2011-12. La mayor cantidad de carreras remolcadas para un bateador desde la campaña 2009-10, y el mayor númerode hits para un jugador desde el 2008.

En materia de pitcheo la liga también tuvo dignos representantes, que destacaron con su dominio en efectividad, ponches y WHIP y bateo de la oposición.

A continuación, los 12 peloteros que dominaron la serie regular de Lidom:

1 Brayan De La Cruz

El jardinero de los Toros del Este, y quizás el principal favorito al premio Jugador Más Valioso, Brayan De La Cruz, dominó a su antojo la ofensiva en la recién culminada campaña.

Remolcó 40 carreras, el primero en hacerlo desde que Juan Francisco cuando emupujó 42 en la temporada 2009-10, jugando para los Gigantes del Cibao.

De La Cruz, además, conectó ocho cuadranuglares y se quedó a solo uno de empatar con el líder en esa categoría, Miguel Sanó.

También bateó para promedio de .301, con un OBP de .372, SLG de .515 y un OPS de .887.

2 Raimel Tapia

El patrullero de las Estrellas Oriantales también una temporada fuera de serie, y de igual manera es candidato al MVP.

Raimel Tapia conectó 73 hits, el primero en pegar más de 70 desde Anderson Hernández cuando dio 77 en la campaña 2008-09.

El jardinero zurdo quedó segundo en bateo con .356.

3 Ismael Munguía

Tapia no ganó el liderato de bateo, porque en Lidom, y en su equipo, jugó alguien llamado Ismael Munguía.

El refuerzo nicaraguense bateó .368, y fue líder también en OBP con .470. Tomó 21 bases por bolas y solo se ponchó en ocho ocasiones.

4- Gilberto Celestino

Los jardineros dominan esta lista, pues el patrullero central de los Toros del Este también fue uno de los que sobresalieron en la regular.

Celestino fue líder en anotadas con 37 y en bases robadas con 22. También fue segundo en boletos con 32 y en OBP con .418.

Además, es principal candidato al Guante de Oro en su posición.

5- Miguel Sanó

El “Gorila” de las Estrellas Orientales solo jugó 23 partidos, menos de la mitad, pero eso no fue barrera para quedarse con el liderato de jonrones y ser sexto en carreras remolcadas.

Miguel Sanó pegó nueve vuelacercas y empujó 25 carreras, en una campaña mermada por una molestia y por ser parado tras firmar en Asia.

6- Emmanuel Rodríguez

Otro que no necesitó mucho para dominar fue Emmanuel Rodríguez. Hasta que fue parado por los Mellizos de Minnesota, fue de los mejores bateadores de la liga.

En 17 juegos, dio cuatro jonrones con 11 remolcadas y promedio de .292.

7- Ezequiel Durán

El súper utility de las Águiñas Cibaeñas bateó .338, con 22 remolcadas y 23 anotadas y .399 de OBP.

8- Alberto Rodríguez

También de las Águilas Cibaeñas, el jardinero tuvo una muy sólida temporada el batear para promedio de .350 con 19 remolcadas y 15 anotadas. Pegó tres jonrones, igual cantidad de triples y cuatro dobles.

9-Cristhian Adames

“El Chavo” tuvo sin dudas su mejor temporada en la liga. Fue el mejor bateador de los Tigres del Licey todo el año. Tuvo promedio de .308, 22 remolcadas, 20 anotadas y tres jonrones.

10-Aaron Sánchez

El pitcheo no podía quedarse atrás.

Sin dudas el mejor lanzador de la liga mientras estuvo en juego. Terminó co-líder en victorias con 4 y tuvo efectividad de 1.55. Luego tuvo que irse a Estados Unidos por asuntos personales.

11 Jorge Tavárez

Tras la salida de Sánchez, el derecho Jorge Tavárez se quedó con el título de mejor lanzador de Lidom. También terminó con cuatro victorias, co-líder, y tuvo efectividad de 1.19, líder del torneo. Es juntamente con Sánchez, gran favorito al Lanzador del Año.

12 J.C Mejía

Otro lanzador que dominó desde su rol fue J.C Mejía, cerrador de los Tigres del Licey. Terminó la temporada con ocho salvamentos, líder del torneo, y tuvo efectividad de 1.01, la oposición le bateó .189.

Otras ponderaciones

También se destacaron Oscar De La Cruz, Deivison De Los Santos, Yamaico Navarro, Francisco Mejía, Aderlín Rodríguez, Junior Lake, Jean Carlos Henríquez, Erik González, Gustavo Núñez, Sócrates Brito, Anderson Pilar, Patrick Weigel, entre otros.