Águilas reciben al Escogido y Toros a Gigantes en apertura del Round Robin

Las Águilas Cibaeñas recibirán a los Leones del Escogido en el estadio Cibao a partir de las 5:00 de la tarde y los Gigantes del Cibao visitarán a los Toros del Este desde las 7:30 p. m. en el Francisco Micheli en la apertura este sábado 27 del Round Round del torneo de Béisbol Invernal 20025-26.

En la fecha siguiente, los Toros visitarán al Escogido a las 4:00 p. m. en el estadio Quisqueya Juan Marichal y los Gigantes serán dueños de casa ante los aguiluchos, en choque que comenzará a las 5:00 p. m. en el Julián Javier.

Estos duelos están consignados en el calendario oficial emitido por la Liga Dominicana de Béisbol para el Todos contra Todos.

Cada equipo celebrará 18 partidos en una jornada que se extenderá hasta el 17 de enero, siempre que los dos conjuntos que avancen hasta la serie final no se definan antes.

El calendario emitido por Lidom comprenderá cuatro fechas libres, las cuales serán los días 31 de diciembre, 1 de enero, 6 y 12 de enero.

Entre cada día libre se jugarán cuatro fases, las dos primeras los conjuntos accionarán en cuatro partidos seguidos y las dos restantes jugarán cinco encuentros entre días de descanso.

CALENDARIO COMPLETO DEL ROUND ROBIN