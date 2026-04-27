Navarrete
Amplio despliegue de policías y militares en Navarrete por paro de 24 horas
La protesta se extenderá hasta el martes 28 de abril
El municipio de Villa Bisonó (Navarrete) amaneció este lunes bajo un amplio despliegue de militares y policías, en medio del paro de 24 horas convocado por la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, en reclamo al cumplimiento de promesas gubernamentales y la ejecución de obras en la región Norte del país.
A pesar de la convocatoria, el tránsito en la zona se mantiene fluyendo con normalidad, incluyendo la circulación hacia y desde la Línea Noroeste, uno de los puntos clave de conexión vial en el país.
La jornada de protesta, iniciada a las 6:00 de la mañana de este lunes, se extenderá hasta el martes 28 de abril e incluye movilizaciones en localidades como San Francisco de Macorís, Moca, Canca La Reina, Licey al Medio y el propio municipio de Navarrete.
En cuanto a las actividades comerciales, se observa que aproximadamente un 90% de los establecimientos en Navarrete ha abierto sus puertas, manteniendo el dinamismo económico en gran medida.
Sin embargo, la docencia fue suspendida en los centros educativos, acatando el llamado a paro en el sector educativo.
Los organizadores de la protesta denunciaron una creciente crisis económica y social, señalando el aumento sostenido del costo de la vida en contraste con los bajos salarios que perciben amplios sectores de la población.
Advirtieron sobre la precariedad en el acceso a servicios básicos, lo que, aseguran, ha provocado un incremento en los niveles de pobreza y ha deteriorado significativamente la calidad de vida de trabajadores, técnicos, profesionales y sectores de clase media.
Los manifestantes enfatizaron que los barrios más vulnerables son los más afectados por esta situación, enfrentando con mayor intensidad las consecuencias de la crisis.