Amplio despliegue de policías y militares en Navarrete por paro de 24 horas

El municipio de Villa Bisonó (Navarrete) amaneció este lunes bajo un amplio despliegue de militares y policías, en medio del paro de 24 horas convocado por la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, en reclamo al cumplimiento de promesas gubernamentales y la ejecución de obras en la región Norte del país.

A pesar de la convocatoria, el tránsito en la zona se mantiene fluyendo con normalidad, incluyendo la circulación hacia y desde la Línea Noroeste, uno de los puntos clave de conexión vial en el país.

La jornada de protesta, iniciada a las 6:00 de la mañana de este lunes, se extenderá hasta el martes 28 de abril e incluye movilizaciones en localidades como San Francisco de Macorís, Moca, Canca La Reina, Licey al Medio y el propio municipio de Navarrete.

En cuanto a las actividades comerciales, se observa que aproximadamente un 90% de los establecimientos en Navarrete ha abierto sus puertas, manteniendo el dinamismo económico en gran medida.

Sin embargo, la docencia fue suspendida en los centros educativos, acatando el llamado a paro en el sector educativo.

Los organizadores de la protesta denunciaron una creciente crisis económica y social, señalando el aumento sostenido del costo de la vida en contraste con los bajos salarios que perciben amplios sectores de la población.

Advirtieron sobre la precariedad en el acceso a servicios básicos, lo que, aseguran, ha provocado un incremento en los niveles de pobreza y ha deteriorado significativamente la calidad de vida de trabajadores, técnicos, profesionales y sectores de clase media.

Los manifestantes enfatizaron que los barrios más vulnerables son los más afectados por esta situación, enfrentando con mayor intensidad las consecuencias de la crisis.