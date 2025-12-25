Jorge Tavárez abrirá el primer juego de las Águilas en el round robin

El mánager de las Águilas Cibaeñas, Luis “Pipe” Urueta, señaló que el lanzador Jorge Tavárez será su selección para abrir el primer enfrentamiento del equipo 22 veces campeón de la pelota otoño-invernal de la República Dominicana, organizada por la LIDOM y dedicada de manera especial al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

El primer juego del equipo 22 veces campeón será el sábado frente al Escogido.

Las Águilas, que conquistaron el primer lugar de la serie regular, recibirán en su feudo del Estadio Cibao, el próximo sábado 27, a los Leones del Escogido, en el primer enfrentamiento de la Serie Semifinal Todos Contra Todos, también conocida como Round Robin, programado para iniciar a las 5:00 de la tarde.

Tavárez fue el abridor más sólido del equipo y uno de los más ganadores de la recién concluida serie regular del actual campeonato, tras finalizar con marca de 4-1 en nueve partidos, siete de ellos como abridor y dos como relevista, para un porcentaje de victorias de .800. Registró una efectividad de 1.49, al permitir solo siete carreras, seis de ellas limpias, ponchó a 27 bateadores, otorgó siete boletos y permitió 24 imparables en 36.2 entradas, con un excelente WHIP de 0.90.

En el Draft de Reingreso, las Águilas tomaron cinco lanzadores y un jugador de posición, con el objetivo de fortalecer su cuerpo monticular. Entre los seleccionados figuran Óscar De La Cruz, Misael Tamarez, Yúnior Marte, Carlos Belén y Andrew Pérez, además del versátil jugador de posición Christian Adames, reconocido por su capacidad defensiva en todas las posiciones del cuadro.