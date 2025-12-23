En este siglo, ¿cuántas veces Licey y Estrellas no clasificaron al round robin?

Este año no alcanzó, pero la historia pesa.

Tigres del Licey y Estrellas Orientales han sido, durante más de 25 años, sinónimo de consistencia en la Liga Dominicana de Béisbol.

Tan marcada ha sido esa regularidad que la eliminación simultánea de ambos equipos rumbo al round robin representa un hecho inédito en la historia.

Durante 29 temporadas consecutivas, Licey y Estrellas evitaron quedar fuera de la postemporada al mismo tiempo. Incluso, son más las ocasiones en que ambos conjuntos han avanzado a la segunda fase del campeonato que aquellas en las que han sido eliminados.

Por eso, aunque la herida siga abierta para sus fanáticos, el peso del pasado obliga a poner el resultado de este año en perspectiva.

Si se contabilizan las temporadas desde 1999 hasta la fecha, los Tigres del Licey solo se han quedado fuera de la postemporada en siete ocasiones, mientras que las Estrellas Orientales acumulan 11 años sin jugar béisbol en enero. La diferencia refleja dos trayectorias distintas, pero igualmente competitivas dentro del contexto histórico de la Lidom.

Los azules no avanzaron al round robin en las campañas 2000-01, 2002-03, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2020-21 y 2025-26. Desde la creación del formato de round robin, el Licey nunca había sido eliminado en temporadas consecutivas, un dato que subraya su estabilidad competitiva a lo largo del siglo.

Por su parte, las Estrellas quedaron fuera de la postemporada en las temporadas 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2017-18, 2019-20 y 2025-26. Durante la primera década de este siglo, los orientales fallaron en cinco ocasiones, incluyendo dos eliminaciones consecutivas, un periodo que marcó una etapa de transición para la franquicia.

La eliminación del Licey se consumó tras caer 5-3 ante los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, la noche del lunes. Los azules estaban obligados a ganar los dos partidos pendientes del calendario —ambos frente a los Gigantes— si querían mantenerse con vida. No lo lograron.

En el caso de las Estrellas, el destino se decidió en un duelo directo frente a los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal, donde fueron superadas con claridad 11-3.

Este año, los equipos que avanzaron al round robin fueron las Águilas Cibaeñas, Toros del Este, Gigantes del Cibao y los campeones defensores, Leones del Escogido. El tercer puesto del standing aún está sujeto a variación, ya que depende del resultado pendiente entre Gigantes y Licey.

El round robin iniciará el sábado 27, con una narrativa distinta a la habitual, pero con la certeza de que, aunque este invierno fue esquivo para Licey y Estrellas, su historia de regularidad sigue siendo una de las más sólidas del béisbol dominicano.