Gigantes vencen al Licey y se quedan con el tercer lugar

Un doblete de Hanser Alberto al jardín izquierdo en la décima entrada remolcó la carrera que dio a los Gigantes del Cibao una victoria 3-2 sobre los Tigres del Licey, en el cierre de la Serie Regular del torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), dedicado a Juan Marichal y por la Copa Banreservas.

Con el triunfo, el cuarto de manera consecutiva, los Gigantes finalizaron en la tercera posición con marca de 24-26, asegurando su clasificación al Round Robin por encima de los Leones del Escogido.

La carrera decisiva llegó con dos outs en la parte alta del décimo episodio, cuando Alberto conectó una fuerte línea al jardín izquierdo frente a Samuel Muñoz, permitiendo que Jorge Bonifacio anotara desde la intermedia.

Para Alberto fue su hit número 298 en la LIDOM, colocándose como el tercero con más imparables en la historia de la franquicia, detrás de Alexis Casilla (348) y Moisés Sierra (303).

En el pitcheo, Cristian Allegretti lanzó tres entradas en blanco, permitiendo dos hits y ponchando a dos bateadores. Hansel Robles (1-0) se acreditó la victoria tras lanzar la novena entrada, mientras que Víctor López se apuntó el salvamento al dominar la décima con dos ponches. La derrota fue para Reydis Sena (0-1).

Por los Gigantes; Melvin Mercedes de 4-1, anotada, base por bolas; Hanser Alberto de 5-1, doble, remolcada; Kelvin Gutiérrez de 3-1, remolcada.

Samad Taylor de 4-2, doble; Diego Hernández de 4-1; Jorge Bonifacio de 3-0 base por bolas y carrera anotada.

Por los Tigres; Yamal Encarnación de 5-2, doble; Michael De León de 5-1; Cristhian Adames de 1-1, doble; Yerald Nin de 4-1, anotada y triple.

Arístides Aquino de 3-1, remolcada, dos bases por bolas; Samuel Muñoz de 4-1, anotada, doble, remolcada y dos bases por bolas.

Tras la jornada final de la Serie Regular, las Águilas Cibaeñas (32-16) finalizaron en el primer lugar, seguidas por los Toros del Este (26-22), Gigantes del Cibao (24-26) y Leones del Escogido (23-27). Quedaron eliminados las Estrellas Orientales (22-28) y los Tigres del Licey (21-29).

El Round Robin iniciará este sábado, cuando los Gigantes visiten a los Toros del Este en La Romana a las 7:30 de la noche.

El domingo recibirán a las Águilas; El lunes al Escogido y el martes a Santo Domingo antes de la pausa del año nuevo.