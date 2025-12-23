“Se siente algo extra ganarle un juego grande al Licey”, afirma Hanser Alberto

Los Gigantes pudieron al fin vencer a su Goliat.

Tras décadas siendo dominados por los Tigres del Licey en juegos grandes, especialmente en escenarios de eliminación, los Gigantes del Cibao lograron, por fin, devolver el golpe y darle a los azules un trago de su propia medicina, eliminando a los felinos y sellando su avance a la postemporada.

La victoria significó una especie de liberación para una franquicia que había visto cómo, una y otra vez, el Licey salía airoso en enfrentamientos cruciales

Hanser Alberto, uno de los líderes del conjunto, admitió que ganarle al Licey siempre tiene un sabor distinto.

“Claro que se siente algo extra. Antes del partido yo hablé con los muchachos, porque entre estos dos equipos han pasado muchas cosas importantes. Muchos juegos decisivos y casi todos habían sido ganados por ellos. Gracias a Dios, esta vez se pudo concretar y nos tocó a nosotros celebrar”, sostuvo Alberto.

El héroe de la jornada fue Marco Hernández, autor del batazo decisivo que dio eltriunfo contra los Tigres. Sin embargo, el infielder fue cauto al referirse a un posible sentimiento especial por el rival.

“No necesariamente hay algo extra por ganarle al Licey. Si hubiese sido otro equipo, la meta era la misma: ganar”, señaló Hernández.

No obstante, reconoció que entiende la importancia del triunfo para la fanaticada.

“Yo sé que para los fanáticos eso significa mucho cuando uno le gana a los equipos grandes, y me alegra haber podido aportar en ese momento”, añadió.

Otro que valoró el logro fue el infielder Melvin Mercedes, quien destacó el respeto que existe dentro del clubhouse hacia el conjunto azul.

“El Licey es un equipo histórico, uno siempre lo respeta. No tengo nada que decir de ellos. Estamos contentos por la clasificación al round robin, que era nuestro objetivo”, afirmó.

Mercedes también habló de su rol dentro del equipo, dejando claro que su aporte va más allá del terreno.

“Uno se siente bien con el rol que le toca. Aunque no sea titular, siempre trato de mantenerme positivo, motivando a los compañeros desde la banca hasta que llegue mi turno”, comentó.

Tanto Hanser Alberto como Marco Hernández coincidieron en que el reto apenas comienza. Ambos señalaron que la clave ahora será mantener el buen ritmo mostrado en este cierre de temporada regular, en la que los Gigantes ganaron siete de sus últimos ocho encuentros.

“Sabemos que el round robin es otra historia, pero confiamos en que el equipo va a hacer un buen trabajo”, apuntó Alberto, dejando claro que los Gigantes no quieren que este apse no sea solo un punto culminante, sino el inicio de algo más grande.