Así iría el Draft de Reingreso 2025-26

Como de costumbre, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) celebrará este miércoles el Sorteo de Reingreso, de cara a la fase semifinal que iniciará el próximo 27 de diciembre.

En este Draft de Reingreso, las respectivas gerencias de las Águilas Cibaeñas, Toros del Este, Gigantes del Cibao y Leones del Escogido se turnarán para elegir jugadores disponibles de los dos peores equipos de esta temporada: las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey.

Las reglas son sencillas. Se llevarán a cabo seis rondas en las que las franquicias que clasificaron al Round Robin podrán elegir un pelotero en cada uno de sus turnos, con la única condición de que no pueden escoger más de tres jugadores importados en total y deben escoger al menos a tres nativos.

Asimismo, el orden de escogencia dependerá del lugar que ocupó cada equipo clasificado en la tabla de posiciones en la temporada regular, con la escuadra con mejor récord eligiendo primero, el de segunda mejor marca seleccionará de segundo y así sucesivamente.

Este será el orden en la primera ronda del draft, algo que cambiará en cada ronda, de manera tal que cada equipo elija al menos en una ocasión de primero en cada turno.

DRAFT DE REINGRESO DEL LISTÍN

Con motivo del referido draft, periodistas del LISTÍN DIARIO e integrantes del “Podcast del Fanático” una simulación del Sorteo de Reingreso.

En este ejercicio, cada uno de los participantes “representó” a un equipo, eligiendo en cada ronda el pelotero que, a su entender, ayudaría más a “su” franquicia.

El orden de selección se hizo tomando en cuenta la tabla de posiciones del pasado martes, y asumiendo la disponibilidad de los jugadores seleccionados.

Al finalizar el ejercicio, las Águilas terminaron la simulación con Raimel Tapia, Óscar de la Cruz, Ismael Munguía, Neftalí Feliz, Patrick Weigel y Emmanuel Valdez.

Mientras que los Toros añadieron a Francisco Mejía, Jorge Mateo, Jefry Yan, Wander Suero, Esmil Rogers y Robinson Canó.

Los Gigantes agregaron a Cristhian Adames, Carlos Belén, Anderson Severino, David Hensley, Misael Tamarez y Radhamés Liz.

Y el Escogido finalizó con Gustavo Núñez, JC Mejía, Enny Romero, Francisco Peña, Mel Rojas Jr y Enyel de los Santos.

ORDEN DE CADA RONDA

Primera Ronda:

1. Raimel Tapia (Águilas)

2. Francisco Mejía (Toros)

3. Cristhian Adames (Gigantes)

4. Gustavo Núñez (Escogido)

Segunda Ronda:

1. Jorge Mateo (Toros)

2. Óscar de la Cruz (Águilas)

3. JC Mejía (Escogido)

4. Carlos Belén (Gigantes)

Tercer Ronda:

1. Anderson Severino (Gigantes)

2. Enny Romero (Escogido)

3. Ismael Munguía (Águilas)

4. Jefry Yan (Toros)

Cuarta Ronda:

1. Francisco Peña (Escogido)

2. David Hensley (Gigantes)

3. Wander Suero (Toros)

4. Neftalí Feliz (Águilas)

Quinta Ronda:

1. Patrick Weigel (Águilas)

2. Esmil Rogers (Toros)

3. Misael Tamarez (Gigantes)

4. Mel Rojas Jr (Escogido)

Sexta Ronda:

1. Robinson Canó (Toros)

2. Emmanuel Valdez (Águilas)

3. Enyel de los Santos (Escogido)

4. Radhamés Liz (Gigantes)