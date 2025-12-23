Carlos Peña proclama: “¡Fue difícil, pero lo logramos”

Hace dos semanas que páginas especializadas les daban a los Leones del Escogido menos de un 20 por ciento de posibilidades de clasificar, pero el gerente Carlos Peña, el dirigente Ramón Santiago y los jugadores hicieron caso omiso.

Ante estos números fríos, la respuesta del liderazgo fue firme y unánime: ignorar el ruido. La convicción se centró en el talento presente, en la calidad humana y profesional que reside dentro del clubhouse.

“Olvídense de esos números fríos, que no importan”, les dijo Peña a los jugadores. “Ninguno de nosotros titubeamos porque creemos en lo que tenemos aquí y este equipo es duro de matar, lo he vivido en carne propia”.

Manifestó que el núcleo de jugadores, muchos de ellos "escogidistas hasta la final", demostró un compromiso visceral con el uniforme. “Yo creo en mis muchachos”.

El gerente de los campeones nacionales y del Caribe resaltó que la decisión de sustituir al dirigente puertorrlqueño Alex Cintrón porque Ramón Santiago porque entiende que que éstea unió "las tropas" y logró que la química, ese ingrediente intangible y vital, se convirtiera en la mayor fortaleza del equipo.

Peña declaró que en el Sorteo de Reingreso, en el que estarán disponibles muchos jugadores de los eliminados equipos de los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales, el staff de Operaciones de Béisbol elegirá jugadores que complementarán “el gran nucleo que ya tenemos”.

El piloto Santiago, de su lado, mostró su satisfacción por conducir al equipo de sus sueños al Round Robin, luego de tomar las riendas del conjunto cuando se ubicaba fuera de la clasificación. Los Leones estaban en quinto lugar con foja de 13-18.

“El momento en el que asumí el equipo fue en una situación adversa porque estaba en el quinto lugar. Pero siempre estuvimos conscientes del grupo de muchachos que tenemos, que es el equipo campeón. Ese grupo que está ahí fue el equipo que ganó la corona 17”, recalcó en rueda del partido de vida o muerte del lunes en el que los escarlatas derrotaron 11-3 a las Estrellas Orientales

Sobre el regreso de Héctor Rodríguez, que gestionó personalmente su permiso con los Rojos de Cincinnati para estar en el partido decisivo, Santiago contó cómo se enteró de la participación del outfielder.

“Hoy (el lunes yo me levanto como a las 8:00 de la mañana y veo un mensaje de Héctor que me dice: ´estoy ´ready para hoy´. Yo no me lo creo porque lo habían parado, pero él vuelve y me llama, y lo que pensé fue que esto es una bendición de Dios que Héctor esté disponible para el juego más crucial”, explicó el timonel de los Leones al resaltar el compromiso de Rodríguez, a quien calificó como un escogidista mil por mil.

Rodríguez, quien terminó siendo la sorpresa de la alineación contra los petromacorisanos, bateo de 3-3, jonrón, doble y sencillo con cuatro producidas y tres anotadas, para ser el héroe del encuentro.

“Soy escogidista desde que tengo uso de razón”, reveló al ser cuestionado sobre la autorización para volver con los campeones nacionales y del Caribe.

“La clave (para conseguir la clasificación) fue que nos mantuvimos enfocados. Desde el primer día hasta ahora, gracias a Dios, y logramos lo que queríamos”, indicó Rodríguez, que espera continuar con los melenudos en el Todos Contra Todos.