Los que no estarán por Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol

Hasta ahora, el “equipo titular ideal” de República Dominicana prácticamente está confirmado para el Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, hay algunos jugadores claves que no estarán con el equipo Quisqueyano.

Albert Pujols, dirigente de la selección dominicana confirmó al programa radial Mañana Deportiva que Elly de La Cruz, campocorto de los Rojos de Cincinnaty, y Teoscar Hernández, jardinero derecho de los Angeles Dodgers, no estarán con el equipo.

En el caso de Elly se debe a una solicitud de los Rojos, quienes sugirieron al nativo de Sabana Grande de Boyá no participar, tras sufrir leves lesiones el año pasado durante la temporada. De La Cruz aceptó.

En cuanto a Teoscar, fue una decisión propia basada en que en los últimos dos años ha ganado hasta principios de noviembre debido a que los Dodgers han estado en la Serie Mundial, por lo que entiende que lo más prudente es usar ese tiempo para descansar y prepararse para la temporada.

Rafael Devers

En el caso de Rafael Devers, Pujols indicó que que le ha intentado comunicarse varias veces con él por teléfono pero no ha sido posible.

“Lo he llamado varias veces y ha tomado la llamada. No sé si cambió de número o algo”, sostuvo Pujols.

Esa falta de comunicación deja entre ver que Devers tampoco estaría formando parte del equipo dominicano.

Confirmados

Hasta el momento, el lineup que muchas personas tienen como el ideal, está confirmado para el Clásico, pues todos han dicho que sí, o han sido confirmados por Pujols o Nelson Cruz: Yainer Díaz, Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte, Geraldo Perdomo, José Ramírez, Juan Soto, Julio Rodríguez, Fernando TatisJr., Manny Machado, Junior Caminero, entre otros.