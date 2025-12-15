Albert Pujols: "Me disculpé con Robinson Canó"

La polémica que se generó a principios de la semana pasada entre Albert Pujols y Robinson Canó, tras las declaraciones del dirigente del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, parece haber quedado atrás.

Este lunes, Pujols reveló que se comunicó directamente con el veterano segunda base para ofrecerle disculpas, aclarando que nunca hubo una intención personal en sus palabras.

Canó había abordado el tema durante el pasado fin de semana, cuando declaró al periodista Tenchy Rodríguez que nunca ha pedido públicamente ser convocado al Clásico Mundial, y que todo ha surgido más por preguntas constantes de fanáticos y periodistas que por una solicitud de su parte. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a lo dicho previamente por Pujols.

Durante su participación en el programa Mañana Deportiva, Pujols confirmó que decidió llamar directamente a Robinson Canó para aclarar la situación y ofrecerle disculpas.

“Llamé a Canó, porque es mi hermano y le pedí perdón porque quizás en la forma que me expresé no fue la correcta. Si se pueden dar cuenta, yo estaba super incómodo en ese momento por esa pregunta fuera de lugar que me hicieron”.

Pujols reconoció que su forma directa de expresarse pudo haber generado malestar, aunque reiteró que siempre habla con franqueza.

“Yo soy de las personas que no me gusta pasarle paños tibios a las cosas”.

Asimismo, indicó que sus declaraciones no significan un rechazo personal hacia Canó ni hacia Emilio Bonifacio, sino que responden a la manera en que se está estructurando el roster dominicano.

“No es que uno no quiera que tanto Canó como Bonifacio vayan al Clásico, el punto es que cuando uno observa el roster, no hay chance en el que quizás ellos puedan ayudarnos, pero gracias a Dios Canó lo entendió perfectamente y estamos bien”.

El dirigente explicó que uno de los elementos que influyó en la controversia fue el momento en que se produjo la pregunta sobre Canó y Bonifacio, justo después de un anuncio importante relacionado con el equipo dominicano.

“Sí tengo que aclarar que no me gustó que ese día que me hicieron esa entrevista, empañaron el gran anuncio que se hizo de que la selección jugará aquí en el país. Al final caí en el gancho”.

Pujols se refería al anuncio oficial de que la selección dominicana jugará como local en el país frente a los Tigres de Detroit, en partidos de preparación previos al Clásico Mundial, programados para los días 3 y 4 de marzo. Según explicó, la interrogante desvió la atención de un momento que consideraba histórico.

También hablará con Emilio Bonifacio

En ese mismo espacio, Pujols adelantó que también tiene la intención de disculparse con Emilio Bonifacio. Señaló que en los próximos días estará visitando el Estadio Quisqueya Juan Marichal para presenciar partidos de la Liga Dominicana de Béisbol, y que aprovechará la oportunidad para conversar personalmente con el capitán de los Tigres del Licey.

Indicó que no ha podido comunicarse con Bonifacio vía telefónica debido a que no tiene su número, pero reiteró que su intención es aclarar cualquier malentendido. Aseguró que tanto Canó como Bonifacio son veteranos que conocen bien el juego y que entiende perfectamente su forma de pensar.