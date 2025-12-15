"No estoy pidiendo que me lleven al Clásico", dice Canó tras declaraciones de Pujols

La conformación del equipo dominicano para el próximo Clásico Mundial de Béisbol ha sido tema de debate durante años, pero pocas veces había generado tanta intriga como ahora, a apenas tres meses del evento.

Entre los nombres que más han alimentado la conversación figura el de Robinson Canó, una de las figuras históricas del conjunto quisqueyano, presente en las últimas cuatro ediciones del torneo. Sin embargo, esa “ilusión” quedó prácticamente descartada a inicios de la pasada semana, cuando el dirigente Albert Pujols confirmó que el veterano intermedista no formará parte del roster dominicano.

“Canó es mi hermano, pero él mismo puede entender que su tiempo ya pasó y que debe darle ese turno a otro pelotero. Quizás voy a recibir muchas críticas de los fanáticos, pero quien sabe de béisbol debe entender que nuestra meta es estructurar el mejor roster posible”, expresó Pujols en respuesta a una pregunta de Enrique Rojas, de ESPN.

La reacción de Canó no se hizo esperar. El jugador consideró que su posible participación en el Clásico ha sido malinterpretada por parte de los fanáticos, al aclarar que nunca ha pedido públicamente ser convocado. Más bien, explicó que de darse la invitación, no le interesaría asistir en calidad de coach, ya que aún no se ha retirado como jugador activo.

“Desde un principio lo que he dicho es que estoy dispuesto a ir y representar a mi país. Con esto no estoy diciendo ni pidiendo que me lleven, pero si lo hacen, soy consciente de que sería para tomar un turno si el juego está abierto y darle descanso a uno de los titulares”, declaró Canó el pasado fin de semana al periodista Tenchy Rodríguez.

El segunda base de las Estrellas Orientales agregó que incluso entiende la posibilidad de no tomar un turno en el Clásico, algo con lo que no se sentiría incómodo, ya que podría aportar como mentor dentro del dugout.

Asimismo, aclaró que su relación con Pujols sigue siendo excelente, al considerarlo como un hermano mayor y descartando cualquier tipo de malestar por sus declaraciones.

Vital en corona de RD

En el 2023, cuando Canó pasaba por el mejor momento de su carrera, y previo a su primera agencia libre, le dijo que sí a República Dominicana y fue el mejor pelotero de esa edición, siendo también vital para la obtención del único campeonato mundial del país, siendo el único equipo que lo ganaba invicto hasta ese momento.

Canó terminó llevándose el premio al Jugador Más Valioso del torneo al batear para promedio de .469 en los ocho partidos del conjunto quisqueyano, conectando 15 hits en 32 turnos, incluyendo dos jonrones y seis dobles, remolcó 6 carreras y anotó igual número.

Caso Emilio Bonifacio

En sus declaraciones, Pujols también afirmó que Emilio Bonifacio, actual capitán de los Tigres del Licey, tampoco estará con la selección dominicana en el Clásico Mundial.

Previo a ello, Bonifacio había manifestado a Dionisio Soldevila, para el programa Grandes en los Deportes, su interés en participar en el torneo, siempre y cuando fuera para aportar desde algún rol específico y no por “lástima”.

En la presente temporada de la LIDOM, y sin incluir el partido de este domingo, Bonifacio registra un bajo promedio ofensivo de .096, con un OBP de .175, sin carreras remolcadas, tres bases robadas y ocho anotadas en 73 turnos al bate.