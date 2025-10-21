Vladímir Guerrero Jr., emocionado: Hacemos esto por los fanáticos, vamos por cuatro juegos más

Los Azulejos de Toronto aseguraron su pase a la Serie Mundial tras vencer a los Marineros de Seattle en una emocionante serie que marcó el regreso del equipo a la gran final de las Grandes Ligas.

El protagonista clave en toda la serie fue el dominicano Vladímir Guerrero Jr., quien se expresó emocionado tras la victoria que les dio el pase para enfrentarse a Los Ángeles Dodgers desde el viernes.

"Hacemos esto por la ciudad, hicimos esto por todos los que están aquí: cuatro más, cuatro partidos más", afirmó Guerrero Jr., subrayando la determinación del equipo por coronarse campeón.

El poderoso inicialista resaltó también la unidad del grupo: "Nosotros creemos en cada uno de nosotros, creemos en este equipo, desde el primer día de los entrenamientos…".

Guerrero agradeció el respaldo incondicional de los fanáticos: "Gracias a los fanáticos por traer esa energía, necesitamos esa energía de ustedes, gracias".

Además, valoró el esfuerzo del equipo: "Hemos trabajado mucho por esto, este momento significa mucho para nosotros, y gracias a los fanáticos por traer su energía, los necesitamos, necesitamos esa energía todos los días, todo esto lo hacemos por ustedes".

Los Azulejos lograron su pase tras un cuadrangular de George Springer con dos en base, lo que les permitió darle la vuelta al marcador para terminar derrotando 4-3 a los de Seattle.

Ahora tendrán que enfrentarse a los amplios favoritos Dodgers de los Ángeles, quienes son los campeones reinantes del beisbol de Grandes Ligas.

Vladimir Guerrero Jr. fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato al batear .409 con tres jonrones, seis anotadas, tres remolcadas y nueve hits.

Guerrero Jr., llegó al estadio con una camiseta de hockey de los Maple Leafs con el nombre y número de Auston Matthews. El delantero estrella tiene un récord de 0-6 en séptimos partidos con Toronto durante sus 10 temporadas en la NHL.