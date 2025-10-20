Toronto a la Serie Mundial por primera vez desde el 1993, Vladimir Guerrero Jr. gana el MVP

George Springer puso a Toronto en ventaja con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Azulejos de Toronto avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al vencer a los Marineros de Seattle 4-3 en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche.

Fue el primer jonrón de ventaja en la historia de un Juego 7 cuando un equipo perdía por múltiples carreras en la séptima entrada o más tarde.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato al batear .409 con tres jonrones, seis anotadas, tres remolcadas y nueve hits.

Los Blue Jays recibirán a Shohei Ohtani y a los Dodgers de Los Ángeles en el primer partido el viernes por la noche, cuando la Serie Mundial llegue a Canadá por tercera vez. Los Dodgers, campeones defensores, barrieron a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Blue Jays estaban jugando un séptimo juego por primera vez desde que perdieron en casa ante Kansas City en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Cal Raleigh y Julio Rodríguez conectaron sendos jonrones solitarios para los Marineros en el primer séptimo juego del equipo, pero Seattle no logró llegar a su primera Serie Mundial, dejando a los desconsolados Marineros como el único equipo de las Grandes Ligas sin un banderín.

Addison Barger caminó para comenzar la séptima entrada e Isiah Kiner-Falefa le siguió con un sencillo. El lanzador derecho de Seattle, Bryan Woo, fue retirado después de que Andrés Giménez avanzara a los corredores con un toque de sacrificio, y Springer recibió a Eduard Bazardo con su cuarto jonrón de esta postemporada, un batazo de 381 pies al jardín izquierdo que encendió el rugido de los 44,770 espectadores que abarrotaron el estadio.

Toronto tuvo marca de 54-27 en casa en la temporada regular y 4-2 en casa en los playoffs de la Liga Americana.

En su primera aparición en el bullpen desde el Juego 5 de la Serie Divisional de 2021, Kevin Gausman lanzó una entrada de relevo sin anotaciones, concediendo alrededor de tres bases por bolas, para llevarse la victoria para Toronto.

Su compañero abridor Chris Bassitt lanzó una octava entrada perfecta y Jeff Hoffman terminó para su segundo salvamento en esta postemporada.

Rodríguez abrió el juego con un doble y anotó con un sencillo de Josh Naylor con un out. Daulton Varsho empató el partido con un sencillo productor ante George Kirby en la baja, antes de que Rodríguez le devolviera la ventaja a Seattle con un jonrón para abrir la tercera.

Raleigh, quien lideró las mayores con 60 jonrones en la temporada regular, puso la pizarra 3-1 con un jonrón de apertura contra Louis Varland en el quinto.

Raleigh suma 10 jonrones en 15 partidos en su carrera en el Rogers Centre, tres de ellos en la postemporada. También conectó jonrones en Toronto en el primer partido de la Serie de Comodines de 2022 y en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de este año.

Naylor fue declarado out para terminar el primero después de que los árbitros dictaminaran que interfirió con el relevo de Ernie Clement a la primera base en una doble jugada al saltar hacia el tiro y desviarlo.

Kirby permitió una carrera y cuatro hits en cuatro entradas. Dio una base por bolas y ponchó a tres.

El abridor de los Blue Jays, Shane Bieber, permitió dos carreras y siete hits en 3 2/3 entradas. Dio una base por bolas y ponchó a cinco.

El toletero de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., llegó al estadio con una camiseta de hockey de los Maple Leafs con el nombre y número de Auston Matthews. El delantero estrella tiene un récord de 0-6 en séptimos partidos con Toronto durante sus 10 temporadas en la NHL.