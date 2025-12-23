Leones y Gigantes avanzan; Licey y Estrellas eliminados

La cita para el round robin se ha completado. Los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido se quedaron con los últimos dos cupos, dándole caza y eliminando respectivamente a los Tigres del Licey y a las Estrellas Orientales.

Héctor Rodríguez conectó jonrón, doble, remolcó cuatro y anotó tres en la victoria 11-3 sobre las Estrellas este lunes, con la que los Leones obtuvieron su pase al Todos contra Todos de LIDOM.

El triunfo elimina a los verdes (22-28) y completa la cuarteta que entra a la postemporada junto con Águilas, Toros y Gigantes, estos últimos consiguieron su boleto al Round Robin esta noche venciendo al Licey.

Los campeones nacionales y del Caribe (23-27) esperarán por el resultado de la última jornada para definir su lugar en la tabla de posiciones. En caso de los Gigantes perder este martes ante el Licey, el Escogido entraría como tercero al Todos contra Todos, en caso contrario, lo haría en cuarto.

Los Orientales dieron delante con dos anotaciones en la primera entrada, lo que hizo saltar temprano de la lomita al abridor Travis Lakins, siendo sustituido por Phillips Valdez (3-0), que actuó en 2.1 episodios de una carrera y dos ponches para ganar el juego. Grant Gavin también tuvo una gran presentación saliendo del bullpen tirando tres actos en blanco, sin hits, cuatro ponches y una transferencia.

El lanzador derrotado fue Zac Kristofak (0-1) al permitir tres anotaciones en un tercio.

Así anotaron

La primera rayita roja se produjo en el primer inning, que abrió Junior Lake con doble al central para luego pasar a la intermedia con imparable de Erik González al jardín derecho y anotar con un rodado de Sócrates Brito por la intermedia.

Uno de los dos rallies de cuatro vueltas que fabricaron los capitaleños llegó en el tercero, que inició con indiscutible al central por parte de González, quien pasó a segunda con rodado de Brito por primera. Kristofak entró a lanzar y Yamaico Navarro fue caminado. Un elevado de José Marmolejos al prado derecho avanzó a los corredores, que anotaron con incogible de Rodríguez al bosque izquierdo. Un infield-hit de Pedro Severino por tercera y un robo de la intermedia colocó corredores en posición anotadora para que Jonathan Araúz empujara dos más con doble al jardín derecho para colocar el juego 5-3.

En el quinto, contra Oscar De La Cruz, un sencillo de Marmolejos al prado derecho, un doble de Rodríguez al central y otro indiscutible de Severino a la misma zona sumaron dos más para los melenudos. Raffi Vizcaíno entró a lanzar con hombres en segunda y tercera, y un incogible de González al bosque derecho trajo otras dos a la registradora para los locales.

El estacazo de Rodríguez se produjo en el sexto frente a Jhan Maríñez cuando Marmolejos corría en la inicial. El batazo recorrió 432 pies por el jardín derecho a una velocidad de 106.3 millas por hora.

Por los escogidistas, Rodríguez bateó de 3-3, con cuadrangular, doble, cuatro producidas, tres anotadas y una base por bolas; González, de 5-3, con dos empujadas y una anotada; Severino, de 4-2, con dos remolcadas, dos anotadas y una base robada, y Araúz, de 4-2, con doble y dos impulsadas. Por los petromacorisanos, Ismael Munguía se fue de de 2-1, con una producida, una anotada y un boleto, y Raimel Tapia, de 4-1, con anotada y base robada.